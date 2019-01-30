ADD İzmit, kurucu başkanlarını andı

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kurucu Genel Başkanı Muammer Aksoy’u anan ADD İzmit Şubesi, kurucu başkanlarının yanı sıra katledilen Atatürkçülerin yolunda gideceklerinin mesajını da verdi. Açıklama öncesi Muammer Aksoy’un hayatı kısaca anlatıldı. Kurucu Genel Başkan Muammer Aksoy’un yanı sıra Bahriye Üçok, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı gibi aydınlar da fotoğraflarıyla anıldı.

‘BİZLERE ÖRNEK OLAN BİR AYDINDI’

Açıklamayı yapan İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavas, “Her yıl olduğu gibi, Uğur Mumcu ve Muammer Aksoy’un faili meçhul, siyasal cinayetlere kurban gittikleri tarihler arasında tüm devrim şehitlerimizi anmak adına buradayız. 1989 yılında kurulan Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucu genel başkanı Muammer Aksoy, bağımsızlıktan, çağdaşlıktan, laiklikten ödün vermeyen kısacası Atatürkçülüğü ölümüne savunan, devrimci, demokrat kişiliğiyle de bizlere örnek olmuş çok kıymetli bir aydınımızdı. Onun ilkeli ve Atatürkçü kimliği faşizmi, dinci radikalizmi ve emperyalizmi rahatsız etmeye yetmiştir. Bu yüzdendir ki, Muammer Aksoy’un hedef seçilmesi tesadüfi değildir” dedi.

‘SALDIRILAR CUMHURİYETE YAPILMIŞTIR’

Sözlerini sürdüren Kavas, “Onu katledenler, Ülkemizin çağdaş demokratik hukuk devleti olmasını istemeyenlerdir. Onu katledenler bilimden, aydınlanmadan, devrimlerden ürken karanlık güçlerdir. Onu katledenler bu siyasi cinayetlerin önünü açarak, sonraki devrim şehitlerimize karşı yapılacak olan katliamlara zemin hazırlayan dinci, işbirlikçi, faşist çetelerdir. Onları yönlendirense Emperyalizmdir. Başta Muammer AKSOY olmak üzere, Uğur Mumcu, Bahriye ÜÇOK, Çetin Emeç, Ahmet Taner Kışlalı, Necip Hablemitoğlu, Turan Dursun ve daha pek çok devrimcinin canına kasteden bu saldırılar, özünde Mustafa Kemal Atatürk’e, onun kurduğu laik, demokratik hukuk devletine ve Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yapılmıştır” dedi.

‘YILMADAN BIRAKTIKLARI YERDEN DEVAM’

“Atatürk, Atatürkçülük ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yaklaşık 100 yıldır yani Cumhuriyet kurulduğundan beri Emperyalizmin, Faşizmin ve onların tetikçileri olan dinci ve bölücü örgütlerin hedefindedir” diyen Kavas, şöyle devam etti: “Arkadaşlar bugün çatısı altında bulunduğumuz Atatürkçü Düşünce Derneğinin kurucuları arasında yer alan ve derneğin kuruluşundan yaklaşık 8 ay sonra 31 Ocak 1990 günü Ankara Bahçelievler'deki evinin önünde kurşunlanarak öldürülen onurun, devrimciliğin ve Atatürkçülüğün simgeleşmiş kimliği Muammer Aksoy’u rahmet, minnet ve şükranla anarken herkesin bilmesini isteriz ki; Türkiye’nin dört bir tarafına yayılmış Atatürkçü Düşünce Derneklerinin tüm mensupları, bu mücadeleye, onun bıraktığı yerden, ipi göğüsleyinceye kadar, yılmadan, yorulmadan kesintisiz devam edecektir.” Ekin EKEN