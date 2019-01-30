Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:03 TSİ- Gündem G: Bugün 14:04 TSİ

ADD İzmit, kurucu başkanlarını andı

ADD İzmit Şubesi, 24-31 Ocak Adalet ve Demokrasi Haftası sebebiyle gerçekleştirdiği açıklamada kurucu Genel Başkanları Muammer Aksoy’u andı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Atatürkçü Düşünce Derneği’nin kurucu Genel Başkanı Muammer Aksoy’u anan ADD İzmit Şubesi, kurucu başkanlarının yanı sıra katledilen Atatürkçülerin yolunda gideceklerinin mesajını da verdi. Açıklama öncesi Muammer Aksoy’un hayatı kısaca anlatıldı. Kurucu Genel Başkan Muammer Aksoy’un yanı sıra Bahriye Üçok, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı gibi aydınlar da fotoğraflarıyla anıldı.

‘BİZLERE ÖRNEK OLAN BİR AYDINDI’

Açıklamayı yapan İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavas, “Her yıl olduğu gibi, Uğur Mumcu ve Muammer Aksoy’un faili meçhul, siyasal cinayetlere kurban gittikleri tarihler arasında tüm devrim şehitlerimizi anmak adına buradayız. 1989 yılında kurulan Atatürkçü Düşünce Derneği'nin kurucu genel başkanı Muammer Aksoy, bağımsızlıktan, çağdaşlıktan, laiklikten ödün vermeyen kısacası Atatürkçülüğü ölümüne savunan, devrimci, demokrat kişiliğiyle de bizlere örnek olmuş çok kıymetli bir aydınımızdı. Onun ilkeli ve Atatürkçü kimliği faşizmi, dinci radikalizmi ve emperyalizmi rahatsız etmeye yetmiştir. Bu yüzdendir ki, Muammer Aksoy’un hedef seçilmesi tesadüfi değildir” dedi.

‘SALDIRILAR CUMHURİYETE YAPILMIŞTIR’

Sözlerini sürdüren Kavas, “Onu katledenler, Ülkemizin çağdaş demokratik hukuk devleti olmasını istemeyenlerdir. Onu katledenler bilimden, aydınlanmadan, devrimlerden ürken karanlık güçlerdir. Onu katledenler bu siyasi cinayetlerin önünü açarak, sonraki devrim şehitlerimize karşı yapılacak olan katliamlara zemin hazırlayan dinci, işbirlikçi, faşist çetelerdir. Onları yönlendirense Emperyalizmdir. Başta Muammer AKSOY olmak üzere, Uğur Mumcu, Bahriye ÜÇOK, Çetin Emeç, Ahmet Taner Kışlalı, Necip Hablemitoğlu, Turan Dursun ve daha pek çok devrimcinin canına kasteden bu saldırılar, özünde Mustafa Kemal Atatürk’e, onun kurduğu laik, demokratik hukuk devletine ve Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yapılmıştır” dedi.

‘YILMADAN BIRAKTIKLARI YERDEN DEVAM’

“Atatürk, Atatürkçülük ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yaklaşık 100 yıldır yani Cumhuriyet kurulduğundan beri Emperyalizmin, Faşizmin ve onların tetikçileri olan dinci ve bölücü örgütlerin hedefindedir” diyen Kavas, şöyle devam etti: “Arkadaşlar bugün çatısı altında bulunduğumuz Atatürkçü Düşünce Derneğinin kurucuları arasında yer alan ve derneğin kuruluşundan yaklaşık 8 ay sonra 31 Ocak 1990 günü Ankara Bahçelievler'deki evinin önünde kurşunlanarak öldürülen onurun, devrimciliğin ve Atatürkçülüğün simgeleşmiş kimliği Muammer Aksoy’u rahmet, minnet ve şükranla anarken herkesin bilmesini isteriz ki; Türkiye’nin dört bir tarafına yayılmış Atatürkçü Düşünce Derneklerinin tüm mensupları, bu mücadeleye, onun bıraktığı yerden, ipi göğüsleyinceye kadar, yılmadan, yorulmadan kesintisiz devam edecektir.” Ekin EKEN

Bugün 14:03 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Pet şişe getirene kontör ücretsiz yüklenecek mask
Pet şişe getirene kontör ücretsiz yüklenecek
Güzellik salonuna kapatma cezası mask
Güzellik salonuna kapatma cezası
İZOCAM'da anlaşma sağlandı! mask
İZOCAM'da anlaşma sağlandı!
Otomobil ile ticari araç çarpıştı! mask
Otomobil ile ticari araç çarpıştı!
Aygün, penaltıdan golü atamadı… mask
Aygün, penaltıdan golü atamadı…
Sinema bileti ile başka ürünün satışı birleştirilemeyecek mask
Sinema bileti ile başka ürünün satışı birleştirilemeyecek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
CHP'ye yasak olan AKP'ye değil! mask
CHP'ye yasak olan AKP'ye değil!
Hürriyet, afişi kendisi kapattı mask
Hürriyet, afişi kendisi kapattı
Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu... mask
Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu...
İşte milyonları ilgilendiren yeni uygulama mask
İşte milyonları ilgilendiren yeni uygulama
Hastanede sıra beklerken boğazını kesti mask
Hastanede sıra beklerken boğazını kesti
Aydemir “Hantallığı ortandan kaldırmak için gelir paylaşımını değiştiriyoruz” mask
Aydemir “Hantallığı ortandan kaldırmak için gelir paylaşımını değiştiriyoruz”

GALERİ

Yangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandı mask
Yangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandı
İzmit'te gün batımı, gökyüzünü sarıya bürüdü mask
İzmit'te gün batımı, gökyüzünü sarıya bürüdü
71 yaşındaki veteran atlet, gençlere taş çıkartıyor mask
71 yaşındaki veteran atlet, gençlere taş çıkartıyor
Millet İttifakı'ndan coşkulu aday tanıtımı mask
Millet İttifakı'ndan coşkulu aday tanıtımı
Doktorlar 'imkansız' dedi, 7 yıl sonra hamile kaldı mask
Doktorlar 'imkansız' dedi, 7 yıl sonra hamile kaldı
Otobüs şoförü 12 yaşındaki kızı hastaneye yetiştirdi mask
Otobüs şoförü 12 yaşındaki kızı hastaneye yetiştirdi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL