Yılport Samsunspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir'le 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Körfez Spor Kulübü’nün de eski teknik adamlarından başarılı teknik adam “Yuvama geri döndüm, çok mutluyum” dedi. İsmet Taşdemir'le 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. İsmet Taşdemir’in yardımcılıklarını Fatih Çiçek, Hakan Dolutaş, Cem Yanık, Recep Sermet Boyar, Emre Bayraktar ve Cenk İşler yapacak.
Bugün 14:16 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:17 TSİ
İsmet Taşdemir, Samsunspor’da…
Yılport Samsunspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir'le 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
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Bugün 14:16 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz