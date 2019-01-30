İsmet Taşdemir, Samsunspor’da…

Yılport Samsunspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir'le 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Körfez Spor Kulübü’nün de eski teknik adamlarından başarılı teknik adam “Yuvama geri döndüm, çok mutluyum” dedi. İsmet Taşdemir'le 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. İsmet Taşdemir’in yardımcılıklarını Fatih Çiçek, Hakan Dolutaş, Cem Yanık, Recep Sermet Boyar, Emre Bayraktar ve Cenk İşler yapacak.