Kocaelili tekvandocular, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Mavi Beyazlı sporcular, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi’nde 72 ilden 2 bin 568 sporcunun katılımıyla düzenlenen Taekwondo Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda iki bronz madalya kazanmasını bildi. Konya’da gerçekleşen Türkiye Büyükler Taekwondo Şampiyonası’nda Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı sporcularından 53 kiloda Esra Gül ve 68 kiloda Mehmet Kaan Şenkuru bronz madalya kazanarak şampiyonayı tamamladılar.
Bugün 14:18 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:19 TSİ
Tekvandocular iki bronz ile döndü
Kocaelili tekvandocular, başarılarına bir yenisini daha ekledi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:18 TSİ - Spor
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz