Tekvandocular iki bronz ile döndü

Kocaelili tekvandocular, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Mavi Beyazlı sporcular, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi’nde 72 ilden 2 bin 568 sporcunun katılımıyla düzenlenen Taekwondo Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda iki bronz madalya kazanmasını bildi. Konya’da gerçekleşen Türkiye Büyükler Taekwondo Şampiyonası’nda Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı sporcularından 53 kiloda Esra Gül ve 68 kiloda Mehmet Kaan Şenkuru bronz madalya kazanarak şampiyonayı tamamladılar.