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Güneş’in çocukları fena yakıyor: 8-0

U14 Ligi D Grubu’nda, diğer yaş kategorilerinde olduğu gibi şampiyonluk mücadelesi veren Kocaeli Güneşspor, başkanı Nebil Uzun’un annesinin ölümünün yasını tutarken, lig mücadelesine de devam ediyor.

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U-14 futbol takımı M.Ali Kağıtçı’da 12’nci maçını oynadı ve tam 8-0 kazanırken, 7’nci sırada 6 puanda olan ve 9’uncu mağlubiyetini alan İzmit Yıldızspor’a gol yağdırdı. Maçın her iki yarısında üstün futbol oynayan lider Kocaeli Güneş, 12’nci maçını kazanarak, puanını 29’a çıkardı ve yenilgisiz liderliğini sürdürdü.

FATİH VE TUNCER’DEN 5 GOL

Karşılaşmada Fatih 3, Tuncer 2, Melih, Anıl ve Ahmet Yaser’in attıkları gollerle maçı farklı kazanan Güneşspor karşısında İzmit Yıldızspor darmadağın oldu. Kocaeli Güneşspor Ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk için avantaj elde etti. N AHMET AKAY

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: 8 İZMİT YILDIZSPOR: 0

STAT: M.Ali Kağıtçı (U.14 D)

HAKEM: Yakup Koç ***

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: Semih ***, Abdül ***, Anıl ***, Kerem *** (Gökdeniz **), Baran ***, Boray *** (Ahmet Yaser **), Enes ***, Melih ***, Ahmet Berke Dağ *** (Oğulcan **), Tunver *** (Metehan **), Fatih **** (Muhammet **)

İZMİT YILDIZSPOR: Ahmet **, Egemen **, Alp **, İsmail **, Emirhan **, Muhammet *, Mert *, Yağız Efe ** (Kayracan **), İrfan **, Arda **, Yunus Emre ** (Tamer **)

GOLLER: Fatih DK.6-12-20, Tuncer DK.54-57, Melih DK.60, Anıl DK.63,Ahmet Yaser DK.66

Bugün 14:19 TSİ - Spor

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