U-17 Kız Milli Takımı’nın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı hazırlık kampının aday kadrosuna çağrılan 3 İzmitli kızımız kendilerine güveniyor. Kaleci Sudenur Yolcu, savunma oyuncusu Damla Yıldız ve orta saha oyuncusu Kübra Deniz Ay Yıldızlı formayı giyecekleri için son derece gururlu ve bir o kadar heyecanlı olduklarını söylediler. Ülkeyi ve Kocaeli’yi en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden geleni yapacak olan kızlarımız 2 Şubat’a kadar çalışmalarını İstanbul’da yapacaklar, ardından Sivas’a gidecekler.
Bugün 14:20 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:22 TSİ
Millilerimiz gururlu!
U-17 Kız Milli Takımı’nın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı hazırlık kampının aday kadrosuna çağrılan 3 İzmitli kızımız kendilerine güveniyor.
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Bugün 14:20 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz