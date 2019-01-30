Millilerimiz gururlu!

U-17 Kız Milli Takımı’nın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı hazırlık kampının aday kadrosuna çağrılan 3 İzmitli kızımız kendilerine güveniyor. Kaleci Sudenur Yolcu, savunma oyuncusu Damla Yıldız ve orta saha oyuncusu Kübra Deniz Ay Yıldızlı formayı giyecekleri için son derece gururlu ve bir o kadar heyecanlı olduklarını söylediler. Ülkeyi ve Kocaeli’yi en iyi şekilde temsil etmek için ellerinden geleni yapacak olan kızlarımız 2 Şubat’a kadar çalışmalarını İstanbul’da yapacaklar, ardından Sivas’a gidecekler.