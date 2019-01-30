Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’ne Ahmet Şimşek malzeme desteği sağladı. Tanınmış iş adamlarından, Değirmenbaşı Butik Otel’in sahibi,Accuro Yangın Söndürme Sistemleri ortaklarından Ahmet Şimşek, Türkiye Kadınlar 2. Ligi’nde liderliği elinde bulunduran Kocaeli Bayan Futbol Kulübü ile bir araya gelen Sinem Şenyiğit, Ahmet Şimşek’in selamlarını gönderdi ve malzemeleri kulübe teslim etti. Teknik Direktör Hasan Alemdar, desteğinden ötürü Ahmet Şimşek’e kulübü adına teşekkür etti.
Bugün 14:21 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:22 TSİ
Teşekkürler Ahmet Şimşek!
Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’ne Ahmet Şimşek malzeme desteği sağladı.
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Bugün 14:21 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz