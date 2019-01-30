Teşekkürler Ahmet Şimşek!

Kocaeli Bayan Futbol Kulübü’ne Ahmet Şimşek malzeme desteği sağladı. Tanınmış iş adamlarından, Değirmenbaşı Butik Otel’in sahibi,Accuro Yangın Söndürme Sistemleri ortaklarından Ahmet Şimşek, Türkiye Kadınlar 2. Ligi’nde liderliği elinde bulunduran Kocaeli Bayan Futbol Kulübü ile bir araya gelen Sinem Şenyiğit, Ahmet Şimşek’in selamlarını gönderdi ve malzemeleri kulübe teslim etti. Teknik Direktör Hasan Alemdar, desteğinden ötürü Ahmet Şimşek’e kulübü adına teşekkür etti.