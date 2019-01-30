Hayat’ı, Hayat Kimya ile keşfet

Hızlı tüketimde temizlik ürünleri sektörünün en beğenilen 3. şirketi seçilen Hayat Kimya’nın “Hayat’ı Keşfet” staj programı başvuruları başladı. Hızlı tüketim ürünleri sektöründe, Molfix, Molped, Bingo, Papia, Familia gibi güçlü markalarıyla globalleşen Hayat Kimya, “Hayat’ı Keşfet” staj programı ile 3’üncü ve 4’üncü sınıf üniversite öğrencilerine kariyerlerine yön verecek bir fırsat ve gerçek iş tecrübesini deneyimleme fırsatı sunuyor.

“Hayatı Keşfet” staj programı 2018 yılında 5 bin 200 başvuru aldı

28 Şubat 2019 tarihine kadar başvuru yapan genç yetenekler “Hayat’ı Keşfet” staj programına katılım aşamasında genel yetenek sınavı, İngilizce sınavı ve grup vaka çalışması gibi süreçlerde de deneyim kazanma imkanı yakalayacak. Adaylar hayat.com.tr, kariyer.net, linkedin.com ve youthall.com üzerinden başvurlarını yapabilecek. Hayat Kimya, staj programına geçtiğimiz yıl 5 bin 200 başvuru içerisinden, 19 farklı üniversite ve 16 farklı bölümden toplam 46 öğrenci seçildi. Öğrenciler; Pazarlama, Finans, İhracat, Üretim, Bilgi Teknolojileri, Satış ve İnsan Kaynakları gibi çeşitli departmanlarda görev alarak deneyim kazandı.