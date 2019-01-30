Seher Okusal’dan 2015 yılından beri haber alınamıyor

2007 yılında Ordu’dan Gebze’ye yerleşen Seher Okusal’dan (34) 2015 yılından bu yana haber alınamıyor. Okusal’ın 18 yaşındaki kızı Sevilay Aha, annesinin bulunması için ATV’de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Annesiyle babasının 2007 yılında boşandığını söyleyen Sevilay Aha, 2015 yılından bu yana annesinden hiçbir şekilde haber alamadığını belirtti.

“DAYIN DÖVEREK ÖLDÜRDÜ”

Aha’nin ifadelerine göre, Seher Okusal, Çayırova’da galericilik yapan “Mikail” isimli biriyle birlikte yaşıyordu. Seher Okusal’ın kız kardeşiyle sosyal medya üzerinden buluştuğunu belirten Seher Okusal’ın kızı Sevilay Aha, teyzesinin kendisine “Anneni dayın döverek öldürdü” dediğini belirtti.

Aha'nın teyzesi ismi vermek istemeyerek canlı yayına bağlandı ve şu ifadeleri kullandı:

"Mevlüt abimin ablamı öldürdüğünü düşünüyorum. Hatta abim, ablam kaybolduktan sonra uyuşturucuya da bulaşmış ve tavırları değişmiş. Ben abimle görüşmüyorum ama cinayetten sonra olmuş bu değişiklikler cinayet olmasa abim neden bu kadar değişsin"

DAYI "İFTİRA" DEDİ

Seher Okusal kardeşi Mevlüt Bey tarafından öldürüldüğü iddia edilen programda, Okusal'ın kızı Sevilay Aha, dayısına bu iddiayı sorduğunda Mevlüt Bey, "İnsan hiç ablasına nasıl kıyar mı?" diyerek kendisine iftira atıldığını ileri sürdü.

BOĞAZINI KESTİLER

Bugüne kadar hakkında kayıp başvurusunda bulunmadığı da ortaya çıkan Sevilay Aha, annesinden gelecek bir haber arıyor. Annesiyle ilgili çeşitli iddialar olduğunu öne süren Sevilay Aha, “Kimisi diyor ki anneni boğdular, kimisi diyor ki boğazını kestiler. Ben annemin bulunmasını istiyorum. En azından mezarını yaptırırım, onu öperim” diye gözyaşlarına boğuldu.

"ANNEMLE AMCAM YASAK İLİŞKİ YAŞAMIŞ”

Seher Okusal'ın kızı Sevilay Aha

Sevilay Aha, annesiyle babasının neden boşandığı sorulduğunda şunları dile getirdi: "Annem babamı defalarca terketmiş. Babam da her seferinde geri getirmiş. Ancak 2007 yılında amcanla annemin bir ilişkisi olmuş... Ondan sonra babamdan ayrılmışlar. Aynı sene içerisinde babam bir evlilik daha yapmış. Annem babamla evliyken yaşlı bir adama kaçarmış. Babam annemi o adamla görünce ise annem onu akrabam diye tanıtmış."

“ANNESİ BIRAKIP GİTTİ”

Telefonla canlı yayına bağlanan eski eş Yaşar Aha ise gözyaşları içerisinde o günleri şu sözlerle anlattı: "Bunun annesi evde hiç durmadı, kızını bırakıp hep gitti."

Seher Okusal

MÜGE ANLI'NIN EKİBİNİN ARAŞTIRMASI

Müge Anlı ekibinin yaptığı araştırmaya göre; Seher Okusal'ın kimliği ile son 7 yıldır hiçbir sağlık kuruluşundan tedavi talep edilmemiş ve hiçbir devlet kurumundan da işlem yapılmamış.