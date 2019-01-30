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2023 yılında tamamlanması hedeflenen Kocaeli metrosu simülasyonla tanıtılacak

Gebze-Darıca metro hattının tanıtımı için yapılan ’K@BİN Tanıtım Ofisi’ açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "İnşallah 2023’de, Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılında hep birlikte metroya bineceğiz” dedi.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanılan Gebze-Darıca Metro Projesi hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi için Gebze kent meydanına bilgilendirme ofisi kuruldu. İstanbul ve Kocaeli arasında seyahat eden 1 milyondan fazla insanı taşıyacak olan Gebze-Darıca Metrosu başta olmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin diğer hizmetlerinin de tanıtılacağı Kocaeli Bilgilendirme Noktası (K@BİN) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun da katılımıyla basın mensuplarına tanıtıldı. Vatandaşların simülasyon, 3D oyunlar ve görsel aktarımlarla ile metroda şehir turuna çıkarabileceği tanıtım ofisinde Başkan Karaosmanoğlu’nun yanı sıra, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Gebze belediye Başkanı Adnan Köşker, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, yetkililer ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Törende konuşan Karaosmanoğlu, "İnşallah 2023’de, Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılında hep birlikte metroya bineceğiz” dedi.

Simülasyonla Kocaeli tarihine de yolculuk yapılabilecek

Vatandaşlara sanal ortamda metro turu sunacak olan tanıtım ofsinde incelemelerde bulunan protokol üyeleri, yetkililerden vatandaşların özel teknoloji sistem ile birlikte VR gözlükleri takarak, sanal ortamda, 360 derecelik metro yolculuğuna çıkabiliyor. Sanal yolculuk sırasında ses efektleriyle vatandaşlara metro da yolculuk yapılıyormuş hissi yaşatılacağı bilgisini aldı. Yetkiler tarafından vatandaşların sanal ortamda metro turunun yanı sıra, kente dair tarihi bilgilerin de aktarılabileceğini kaydettiler. Çocukların da unutulmadığı tanıtım ofisinde eğitim noktasının oluşturulduğu kaydedildi.

“Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılında hep birlikte metroya bineceğiz”

Tanıtım toplantısında konuşan Başkan Karaosmanoğlu, “Dilovası bölgesi ile birlikte bu bölgede 1 buçuk milyona yaklaşan bir nüfus var. Sabit nüfusu 800 binin üzerinde bir bölgemiz. Çok büyük eksikliklerini tamamladık. Büyüyen şehirler için tüm dünyanın en büyük sorunu ulaşımdır. Büyüyen şehirlerde de en çok bu sorunu çözmek için yerin altı kullanılıyor. Tüneller yapılıyor ve raylı sistemler kullanılıyor. Metrolar çok önemli. Biz de çok sayıda insanın taşınabildiği metro projemizi Gebze’de başlattık. Müteahhidimiz işe başladı. İnşallah 2023’de, Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılında hep birlikte metroya bineceğiz. Türkiye.’nin en büyük yatırımlarından bir tanesi 5 milyar tahmini maliyeti. Geliş-gidiş güzargahı toplam 30 kilometre olacak. Burayı projemizin tanıtım ofisi olarak planladık. Kocaeli’de ilk defa böyle bir proje oluyor. Bazı insanlarımız daha önce metroya binmiştir. Ama halkımızın büyük bir kısmı böyle bir alışkanlığa sahip değil. Gençler, çocuklar, kadınlar şimdiden bu hizmet hakkında bilinçli olalım diye bu tanım ofisini hazırladık” dedi. Tanıtım toplantısı konuşmaların ardından son buldu.

Bugün 15:01 TSİ İHA Kocaeli- Ekonomi

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