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İntihar eden 9 aylık hamile kadın son yolculuğa uğurlandı

Derince ilçesinde kendisini asarak yaşamına son veren 1 çocuk annesi ve 9 aylık hamile Kader Korkmaz (35), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Derince'nin Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ve daha önce tedavi gördüğü iddia edilen 8 aylık hamile Kader Korkmaz., aynı apartmanda üst komşusu olan ablasının evine gitti. Evde kimsenin olmadığı sırada çatı katına çıkan Kader Korkmaz, kendisini tavana iple astı. Çatı katına çıkan ablası tarafından cansız bedeni bulunan Kader Korkmaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDULAR

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İşlemlerin ardından, 1 çocuk annesi Kader Kormaz'ın cenazesi, bugün Derince İmam Hüseyin Cem ve Kültür Evi'ne getirildi. Kader Korkmaz'ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazında kadının yakınları güçlükle ayakta durabildi. Genç kadının fenalaşan kardeşi Ümit K., ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğer kardeşi Mahmut Can K. de baygınlık geçirince cemevi önündeki banka yatırıldı.

Bugün 15:09 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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