Engin Uçar, AKP'den aday adayı oldu

Kocaeli'nin genç ve başarılı esnaflarından biri olan Engin Uçar, AKP'den İzmit Belediye Meclisi’ne aday adayı oldu. 1979 İzmit doğumlu olan Engin Uçar, evli ve 3 çocuk babası. Aynı zamanda Kocaeli Ticaret Odası Meclis Üyesi olan Engin Uçar’ın özellikle Bekirpaşa bölgesinde esnaflık yaptığı biliniyor.