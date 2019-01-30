Kocaeli'nin genç ve başarılı esnaflarından biri olan Engin Uçar, AKP'den İzmit Belediye Meclisi’ne aday adayı oldu. 1979 İzmit doğumlu olan Engin Uçar, evli ve 3 çocuk babası. Aynı zamanda Kocaeli Ticaret Odası Meclis Üyesi olan Engin Uçar’ın özellikle Bekirpaşa bölgesinde esnaflık yaptığı biliniyor.
Bugün 15:10 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 15:13 TSİ
Engin Uçar, AKP'den aday adayı oldu
Engin Uçar, AKP'den İzmit Belediye Meclisi’ne aday adayı oldu.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 15:10 TSİ - Siyaset
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz