Evyapport’tan kan bağışına destek

İstanbul, Kocaeli ve Adapazarı’nda limancılık sektöründe faaliyet gösteren Evyaport, Doğu Marmara Gümrük Bölge Müdürlüğü’nde yapılan kan bağışı kampanyasına gönüllü destek verdi. Çalışma arkadaşlarını kan bağışı yapmak adına teşvik eden kurum yetkilileri, kan bağışının acil değil sürekli ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak, bu alanda öncülük etmek istediklerini duyurdu.

DESTEĞE DEVAM

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Gümrük Müdürlüğümüzün yaptığı anlamlı çalışmaya biz de destek vermek istedik. Evyaport olarak bu tür kampanyalara önem veriyoruz. İş hayatının yanında, sosyal hayatın içinde de yer almak önemli. Kampanya olacağını duyunca, hemen çalışma arkadaşlarımıza duyuru yaptık, sağ olsunlar onlar da bizi kırmayarak, kampanyaya destek verdiler. Kurum olarak, sosyal sorumluluk projelerine destek vermeye devam edeceğiz” denildi.

GÜMRÜK GÜNÜ KUTLANDI

Evyaport Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Şevki Mete ve Gümrük Müşaviri Hikmet Dursun Ümit, başta Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Musa Aydemir ve Derince Gümrük Müdürü Akif Ertekin olmak üzere, gümrük emekçilerinin, 26 Ocak Dünya Gümrük Günleri’ni kutlamak amacıyla, Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti.