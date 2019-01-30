İLKÇEV (Gebze İlim Kültür Çevre Kulübü Derneği) 2 lider ve 8 izcisiyle, Kocaeli İzcilik İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2019 Mahalli Kış Kampına katıldı. Kulüp liderlerinden Zahid Çevik ve Şamil Çevik önderliğindeki genç izciler, eğitim faaliyetlerini Kefken dağlarında gerçekleştirdi. Kamp; arazi çalışmaları, takım yarışmaları, arama kurtarma ve pentatlon eğitimleri gibi etkinliklere sahne oldu. İLKÇEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İzci Lideri Tuncay Başoğlu, etkinlikle ilgili şu ifadeleri kullandı, “Kulübümüz her zaman olduğu gibi gençlere, fayda sağlayacak çalışmalar yapmaya devam ediyor. Eğitim ve sosyal içerikli çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Gençlerimizin eğitimini her şeyden önde tutuyoruz.” Mahalli Kış Kampı faaliyetlerinden sonra Sokullu izci ekibi Kocaeli İl Temsilciliği tarafından madalya ile ödüllendirildi.
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İzciler, Kocaeli dağlarında
İLKÇEV (Gebze İlim Kültür Çevre Kulübü Derneği) 2 lider ve 8 izcisiyle, Kocaeli İzcilik İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2019 Mahalli Kış Kampına katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz