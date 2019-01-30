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Tuncay Emir, Fatoş öğretmenini unutmadı

Tuncay Emir Eğitim Kurumları, bünyesinde eğitim veren öğretmenlerden Fatoş Özaydın’ı doğum gününde unutmadı. Kurum öğretmenlerinin 23. yaş gününü kestikleri pasta ile kutladı.

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Tuncay Emir Eğitim Kurumları, Alikahya Anaokulu’nda öğretmenlik yapan kurum çalışanları, Fatoş Özaydın’ı doğum gününde yalnız bırakmadı. Özaydın’a, doğum gününde, kurum yetkilileri ve çalışma arkadaşları sürpriz parti düzenledi. Özel bir mekânda düzenlenen partide Tuncay Emir Eğitim Kurumları çalışanlarının eğlenceli vakit geçirdiği öğrenildi.  Fatoş öğretmen, arkadaşlarından gelen doğum günü hediyelerini de kabul etti.  Çalışma arkadaşları, Fatoş öğretmenin doğum gününe ilişkin şu ifadeleri paylaştı:  Sevgili can arkadaşımız. Hayatının her döneminde mutlu, sağlıklı ve başarılı olmanı diliyoruz. Tüm hayallerin gerçekleşsin, hayat güneşin her daim seni aydınlatsın.

“HARİKA BİR DUYGU”

Arkadaşlarının sürprizi karşısında şaşkınlığı gizleyemeyen Fatoş öğretmen ise, “En özel ve en güzel günümde yanımda olmanızı bilmek harika bir duygu. Çok şükür bu günleri yaşamak için verdiğim çabama ortak ve destek olan aileme, sevdiklerime minnettarım. En güzel günümü benimle paylaşan başta siz sevgili çalışma arkadaşlarım olmak üzere, mesajla, arayarak güzel dileklerini ileten herkese çok teşekkür ediyorumdedi.

Bugün 15:36 TSİ - Eğitim

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