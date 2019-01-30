32 bin İzmitli kadın spor alışkanlığı kazandı

İzmit Belediyesi’nin kadınları spora yönlendirmek adına hayata geçirdiği, ücretsiz fitness kursları meyvesini verdi. Belediye, kurslardan bugüne kadar 32 bin kadının yararlandığını açıkladı. Yahya Kaptan Hanımeli Kültür Merkezi, Yuvam Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, Belsa B Blok, Kuruçeşme Erol Olçok Kültür Merkezi, Tüysüzler Mahalle Konağı, Kent Konut I. ve II. Etaplar, Malta, Ayazma, Bekirdere, Akmeşe, Zabıtan, Topçular, Körfez ve Gündoğdu mahallerinde faaliyet veren fitness kurslarının, kadınların spora yönelmesine öncülük ettiği belirtildi. İzmitli kadınlar, salonlarda haftanın 7 günü boyunca uzman hocalar eşliğinde spor yapabiliyor. Belediye verilerine göre, salonlardan bir yıl içerisinde 5 bin, sekiz yıl içerisinde ise 32 bin İzmitli kadın faydalandı.

4 ŞUBAT’TA AÇILACAK

Okulların tatile girmesi nedeniyle, ara verilen spor salonları 4 Şubat’ta yeniden açılacak. Belediye yetkilileri, spor salonlarından faydalanmak isteyen kadınlara kapılarının açık olduğunu söyledi. Üç ayda bir üye yenilenmesinin yapıldığı salonda her yenilemede 900 yeni kişinin kaydı alınıyor. Yetkililer, 20’şer kişilik 7 farklı seansta verilen derslere katılmak için İzmit Belediyesi Kültür Müdürlüğüne şahsen müracaat edilmesi gerektiğini bildirdi. Kadınlar kimlik fotokopileri ve formu doldurarak üye olabiliyor. Salonlarda uzman eğitmenlerce step, aerobik ve pilates dersleri veriliyor.