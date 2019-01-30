TÜRKAV’dan  Kamu Sen’e ziyaret

TÜRKAV Başkanı Cemil Yılmaz kurumunun çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunmak amacıyla, Kamu Sen Kocaeli İl Temsilcisi Ömer Çeker’i makamında ziyaret etti. Ziyarete, Türk Büro Sen Şube Başkanı Rıfat Oypan, Türk İmar Sen Kocaeli İl Temsilcisi Kürşat Karadeli, , Türk Tarım Sen Kocaeli İl Temsilcisi Çetin Keskin, Türk Haber Sen Kocaeli İl Temsilcisi Yasin Pazar katıldı. Başkan Çeker, kendisini ziyaret eden tüm başkan ve temsilcilere şükranlarını sunduğunu belirtti.

“YAKINDAN TANIDIK”

Vakfı ve çalışmalarını yakından tanıma fırsatı bulduklarını söyleyen, Kamu Sen Kocaeli İl Temsilcisi Ömer Çeker, “TÜRKAV Başkanı Sayın Yılmaz’ın, Türkiye Kamu Sen’e Üye Sendikaların Şube Başkanı ve İl Temsilcilerini ziyaret ederek Vakıf’ın yapmış olduğu çalışmalar hakkında bizleri bilgilendirmesi önemli. Bu sayede Vakfı daha yakından tanıma ve birinci elden bilgilenme fırsatı bulmuş olduk. Ziyaretin faydalı geçtiğine inanıyorum. Kurumsal olarak dayanışma ve karşılıklı bilgilendirmelerde bulunulmasında fayda var. Buna ortak çalışmalar da dâhil” dedi.