Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:39 TSİ- Gündem G: Bugün 15:41 TSİ

TÜRKAV’dan  Kamu Sen’e ziyaret

Türkiye Kamu Çalışanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Başkanı Cemil Yılmaz, Türkiye Kamu Sen Kocaeli İl Temsilciliğini ziyaret etti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

TÜRKAV Başkanı Cemil Yılmaz kurumunun çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulunmak amacıyla, Kamu Sen Kocaeli İl Temsilcisi Ömer Çeker’i makamında ziyaret etti. Ziyarete, Türk Büro Sen Şube Başkanı Rıfat Oypan, Türk İmar Sen Kocaeli İl Temsilcisi Kürşat Karadeli, , Türk Tarım Sen Kocaeli İl Temsilcisi Çetin Keskin, Türk Haber Sen Kocaeli İl Temsilcisi Yasin Pazar katıldı.  Başkan Çeker, kendisini ziyaret eden tüm başkan ve temsilcilere şükranlarını sunduğunu belirtti.

“YAKINDAN TANIDIK”

Vakfı ve çalışmalarını yakından tanıma fırsatı bulduklarını söyleyen, Kamu Sen Kocaeli İl Temsilcisi Ömer Çeker, “TÜRKAV Başkanı Sayın Yılmaz’ın, Türkiye Kamu Sen’e Üye Sendikaların Şube Başkanı ve İl Temsilcilerini ziyaret ederek Vakıf’ın yapmış olduğu çalışmalar hakkında bizleri bilgilendirmesi önemli.  Bu sayede Vakfı daha yakından tanıma ve birinci elden bilgilenme fırsatı bulmuş olduk. Ziyaretin faydalı geçtiğine inanıyorum. Kurumsal olarak dayanışma ve karşılıklı bilgilendirmelerde bulunulmasında fayda var. Buna ortak çalışmalar da dâhildedi.

Bugün 15:39 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Pet şişe getirene kontör ücretsiz yüklenecek mask
Pet şişe getirene kontör ücretsiz yüklenecek
Güzellik salonuna kapatma cezası mask
Güzellik salonuna kapatma cezası
İZOCAM'da anlaşma sağlandı! mask
İZOCAM'da anlaşma sağlandı!
Otomobil ile ticari araç çarpıştı! mask
Otomobil ile ticari araç çarpıştı!
Aygün, penaltıdan golü atamadı… mask
Aygün, penaltıdan golü atamadı…
Sinema bileti ile başka ürünün satışı birleştirilemeyecek mask
Sinema bileti ile başka ürünün satışı birleştirilemeyecek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
CHP'ye yasak olan AKP'ye değil! mask
CHP'ye yasak olan AKP'ye değil!
Hürriyet, afişi kendisi kapattı mask
Hürriyet, afişi kendisi kapattı
Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu... mask
Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu...
İşte milyonları ilgilendiren yeni uygulama mask
İşte milyonları ilgilendiren yeni uygulama
Hastanede sıra beklerken boğazını kesti mask
Hastanede sıra beklerken boğazını kesti
Aydemir “Hantallığı ortandan kaldırmak için gelir paylaşımını değiştiriyoruz” mask
Aydemir “Hantallığı ortandan kaldırmak için gelir paylaşımını değiştiriyoruz”

GALERİ

Yangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandı mask
Yangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandı
İzmit'te gün batımı, gökyüzünü sarıya bürüdü mask
İzmit'te gün batımı, gökyüzünü sarıya bürüdü
71 yaşındaki veteran atlet, gençlere taş çıkartıyor mask
71 yaşındaki veteran atlet, gençlere taş çıkartıyor
Millet İttifakı'ndan coşkulu aday tanıtımı mask
Millet İttifakı'ndan coşkulu aday tanıtımı
Doktorlar 'imkansız' dedi, 7 yıl sonra hamile kaldı mask
Doktorlar 'imkansız' dedi, 7 yıl sonra hamile kaldı
Otobüs şoförü 12 yaşındaki kızı hastaneye yetiştirdi mask
Otobüs şoförü 12 yaşındaki kızı hastaneye yetiştirdi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL