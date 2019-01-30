Karamürsel sepetçisi, uluslararası arenada

Sepet ticaretin Türkiye’nin lokomotifleri arasında gösterilen Karamürsel, ünlü sepetlerini uluslararası arenaya taşıma şansı yakaladı. CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) iş birliğiyle düzenlenen CNR İMOB-Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, CNR Expo Yeşilköy’de 15. kez kapılarını açtı. Fuara davet edilen ve stant açan Karamürsel Sepetçisi’nin ürünleri dikkat çekti. Türkiye ve Avrasya bölgesinin en büyük, dünyanın ise iki büyük mobilya fuarından biri olarak gösterilen CNR İMOB, Karamürsel sepetlerinin de görücüye çıkmasına vesile oldu. 6 gün boyunca 40 bini yabancı olmak üzere 120 binin üzerinde ziyaretçinin ağırlandığı fuara davet edilen ve stant açan Karamürsel Sepetçisi’nin sahibi Mehmet Ali Koygun, mobilya ürünlerine gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

110 FARKLI ÜLKE

Fuar, mobilya sektöründe lider ülkeler İtalya, Almanya ve Avusturya’nın yanı sıra, pazarın hedef ülkeleri arasında gösterilen Suudi Arabistan, Azerbaycan, Özbekistan, Rusya, Kosova, Sırbistan, Makedonya, Bosna, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de aralarında bulunduğu 110 ülkeden ziyaretçileri ağırladı. Sepetlerin gördüğü ilgi üzerine konuşan, Karamürsel Sepetçisi sahibi Mehmet Ali Koygun, “Karamürsel Sepetçisi olarak bizim bu fuarda bulunmamız Karamürsel markası adına önemli. Yerli ve yabancı vatandaşların, sepetlerimize olan ilgisini görmek bizleri mutlu ediyor. Taleplerden dolayı da çok memnunum” dedi.