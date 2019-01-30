Yeni yaşını sevenleri ile birlikte kutladı

Yarımca’da ikamet eden ve geniş bir çevre tarafından tanındığı belirtilen Ezgi Yılmaz yeni yaşına sevenleri ve ailesi ile birlikte girdi. Eşi Ahmet Yılmaz başta olmak üzere, dostları tarafından unutulmayan Yılmaz’a sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Kendisi için hazırlanan pastadaki mumları, “İyi ki doğdun Ezgi” tezahüratları eşliğinde söndüren Yılmaz, dilek diledi. Organizasyondan dolayı son derece mutlu olduğunu dile getiren genç kadın, yeni yaşına adıma atarken, kendisini yalnız bırakmayan tüm dostlarına teşekkür ettiğini aktardı. Yılmaz’ın, yeni yaşını ilk kutlayan ise eşi Ahmet Yılmaz oldu.