Yarımca’da ikamet eden ve geniş bir çevre tarafından tanındığı belirtilen Ezgi Yılmaz yeni yaşına sevenleri ve ailesi ile birlikte girdi. Eşi Ahmet Yılmaz başta olmak üzere, dostları tarafından unutulmayan Yılmaz’a sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Kendisi için hazırlanan pastadaki mumları, “İyi ki doğdun Ezgi” tezahüratları eşliğinde söndüren Yılmaz, dilek diledi. Organizasyondan dolayı son derece mutlu olduğunu dile getiren genç kadın, yeni yaşına adıma atarken, kendisini yalnız bırakmayan tüm dostlarına teşekkür ettiğini aktardı. Yılmaz’ın, yeni yaşını ilk kutlayan ise eşi Ahmet Yılmaz oldu.
Bugün 15:42 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 15:43 TSİ
Yeni yaşını sevenleri ile birlikte kutladı
Yarımca’da ikamet eden ve geniş bir çevre tarafından tanındığı belirtilen Ezgi Yılmaz yeni yaşına sevenleri ve ailesi ile birlikte girdi.
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Bugün 15:42 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz