Gölcük’te faaliyet gösteren esnaflardan, Gümüşçü Orhan Erhan merhume annesi Adalet Erhan’ın ruhuna lokma dağıttı. Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda vefat ettiği öğrenilen anne Erhan, oğlu tarafından ölüm yıldönümünde de unutulmadı. Orhan Erhan, Gölcüklü esnaf ve vatandaşlara lokma ikram ederek, annesine dua edilmesini sağladı. Adalet Erhan’ın ruhuna dağıtılan lokmadan, yeme şansı yakalayan vatandaşlar; oğul Erhan ve Anne Adalet Erhan’a dua ettiklerini söyledi. Esnaf Orhan Erhan, “Anne ve babası hayatta olan herkes, annesinin ve babasının kıymetini bilmeli. Anneme Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.
Bugün 15:43 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 15:44 TSİ
Annesinin ruhuna lokma dağıttı
Gölcük’te faaliyet gösteren esnaflardan, Gümüşçü Orhan Erhan merhume annesi Adalet Erhan’ın ruhuna lokma dağıttı.
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Bugün 15:43 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz