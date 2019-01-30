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Annesinin ruhuna lokma dağıttı

Gölcük’te faaliyet gösteren esnaflardan, Gümüşçü Orhan Erhan merhume annesi Adalet Erhan’ın ruhuna lokma dağıttı.

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Gölcük’te faaliyet gösteren esnaflardan, Gümüşçü Orhan Erhan merhume annesi Adalet Erhan’ın ruhuna lokma dağıttı. Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda vefat ettiği öğrenilen anne Erhan, oğlu tarafından ölüm yıldönümünde de unutulmadı. Orhan Erhan, Gölcüklü esnaf ve vatandaşlara lokma ikram ederek, annesine dua edilmesini sağladı. Adalet Erhan’ın ruhuna dağıtılan lokmadan, yeme şansı yakalayan vatandaşlar; oğul Erhan ve Anne Adalet Erhan’a dua ettiklerini söyledi. Esnaf Orhan Erhan, “Anne ve babası hayatta olan herkes, annesinin ve babasının kıymetini bilmeli. Anneme Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.

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