Muhtar adayı Şener, çalışmalara başladı

Değirmendere Atatürk Mahallesi Muhtar Adayı Demet Şener, adaylık çalışmalarına Şahinler Sitesi’nde devam etti. Site sakinleri ve yöneticisi ile sohbet eden Şener, seçimlerde destek istedi. Şahin’e, ziyaretlerinde seçimlerde aza ekibinde görev verdiği Sema Okka Ulubir de eşlik etti. Ziyaretlerin samimi bir ortamda gerçekleştiği belirtildi.

TEPKİLER OLUMLU

Adaylık sürecine ilişkin konuşan Atatürk Mahallesi Muhtar Adayı Şener, “Adaylık sürecim boyunca çevremden çok güzel ve olumlu tepkiler aldım. İnşallah Allah nasip ederse Değirmendere Atatürk Mahallesi’nin muhtarı olacağım. Bugün de Şahinler Sitesi Yöneticisi ve ev sahipleriyle tanışarak kendimi tanıtarak, çalışmalarımı anlatmış oldum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Olumlu ve güzel tepkiler ile yolumuza devam ediyoruz" dedi.