Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:44 TSİ- Gündem G: Bugün 15:45 TSİ

Muhtar adayı Şener, çalışmalara başladı

Değirmendere Atatürk Mahallesi Muhtar Adayı Demet Şener, adaylık çalışmalarına Şahinler Sitesi’nde devam etti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Değirmendere Atatürk Mahallesi Muhtar Adayı Demet Şener, adaylık çalışmalarına Şahinler Sitesi’nde devam etti. Site sakinleri ve yöneticisi ile sohbet eden Şener, seçimlerde destek istedi. Şahin’e, ziyaretlerinde seçimlerde aza ekibinde görev verdiği Sema Okka Ulubir de eşlik etti. Ziyaretlerin samimi bir ortamda gerçekleştiği belirtildi.

TEPKİLER OLUMLU

Adaylık sürecine ilişkin konuşan Atatürk Mahallesi Muhtar Adayı Şener, “Adaylık sürecim boyunca çevremden çok güzel ve olumlu tepkiler aldım. İnşallah Allah nasip ederse Değirmendere Atatürk Mahallesi’nin muhtarı olacağım. Bugün de Şahinler Sitesi Yöneticisi ve ev sahipleriyle tanışarak kendimi tanıtarak, çalışmalarımı anlatmış oldum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Olumlu ve güzel tepkiler ile yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Bugün 15:44 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Pet şişe getirene kontör ücretsiz yüklenecek mask
Pet şişe getirene kontör ücretsiz yüklenecek
Güzellik salonuna kapatma cezası mask
Güzellik salonuna kapatma cezası
İZOCAM'da anlaşma sağlandı! mask
İZOCAM'da anlaşma sağlandı!
Otomobil ile ticari araç çarpıştı! mask
Otomobil ile ticari araç çarpıştı!
Aygün, penaltıdan golü atamadı… mask
Aygün, penaltıdan golü atamadı…
Sinema bileti ile başka ürünün satışı birleştirilemeyecek mask
Sinema bileti ile başka ürünün satışı birleştirilemeyecek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
CHP'ye yasak olan AKP'ye değil! mask
CHP'ye yasak olan AKP'ye değil!
Hürriyet, afişi kendisi kapattı mask
Hürriyet, afişi kendisi kapattı
Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu... mask
Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu...
İşte milyonları ilgilendiren yeni uygulama mask
İşte milyonları ilgilendiren yeni uygulama
Hastanede sıra beklerken boğazını kesti mask
Hastanede sıra beklerken boğazını kesti
Aydemir “Hantallığı ortandan kaldırmak için gelir paylaşımını değiştiriyoruz” mask
Aydemir “Hantallığı ortandan kaldırmak için gelir paylaşımını değiştiriyoruz”

GALERİ

Yangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandı mask
Yangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandı
İzmit'te gün batımı, gökyüzünü sarıya bürüdü mask
İzmit'te gün batımı, gökyüzünü sarıya bürüdü
71 yaşındaki veteran atlet, gençlere taş çıkartıyor mask
71 yaşındaki veteran atlet, gençlere taş çıkartıyor
Millet İttifakı'ndan coşkulu aday tanıtımı mask
Millet İttifakı'ndan coşkulu aday tanıtımı
Doktorlar 'imkansız' dedi, 7 yıl sonra hamile kaldı mask
Doktorlar 'imkansız' dedi, 7 yıl sonra hamile kaldı
Otobüs şoförü 12 yaşındaki kızı hastaneye yetiştirdi mask
Otobüs şoförü 12 yaşındaki kızı hastaneye yetiştirdi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL