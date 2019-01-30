Körfez Evyap Okulu öğretmenlerinde Sevim Kökdemir, arkadaşlarının hazırladığı sürpriz doğum günü partisi ile yeni yaşına girdi. Sevim öğretmen adına özel bir mekânda düzenlenen doğum günü partisine, öğretmenin arkadaşları, sevenleri, akrabaları ve dostları katıldı. Sevim öğretmen, kendisi için yapılan doğum günü pastasını keserek dilek diledi. Arkadaşlarının kendisini doğum gününde yalnız bırakmadığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Sevim öğretmen, “Allah ömür verirse daha nice seneler, pırıl pırıl öğrenciler yetiştirmeye devam ederim" dedi.
Bugün 15:44 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 15:47 TSİ
Sevim öğretmen doğum gününü kutladı
Körfez Evyap Okulu öğretmenlerinde Sevim Kökdemir, arkadaşlarının hazırladığı sürpriz doğum günü partisi ile yeni yaşına girdi.
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Bugün 15:44 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz