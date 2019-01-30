Sevim öğretmen doğum gününü kutladı

Körfez Evyap Okulu öğretmenlerinde Sevim Kökdemir, arkadaşlarının hazırladığı sürpriz doğum günü partisi ile yeni yaşına girdi. Sevim öğretmen adına özel bir mekânda düzenlenen doğum günü partisine, öğretmenin arkadaşları, sevenleri, akrabaları ve dostları katıldı. Sevim öğretmen, kendisi için yapılan doğum günü pastasını keserek dilek diledi. Arkadaşlarının kendisini doğum gününde yalnız bırakmadığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Sevim öğretmen, “Allah ömür verirse daha nice seneler, pırıl pırıl öğrenciler yetiştirmeye devam ederim" dedi.