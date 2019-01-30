Baran nikâh kıydı, Söğüt şahitlik etti

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, geleneksel hale getirdiği hafta sonunu nikâhlara ayırma etkinlikleri kapsamında, bu kez Körfez Belediyesi bünyesinde çalışan, Onur ve Rabia’nın nikâhlarını kıydı. Başkan İsmail Baran evlilik cüzdanını geline takdim ederken, çifte “En az 3 çocuk” kuralını da hatırlattı. Aileleri tebrik eden Başkan Baran, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

BARAN VE SÖĞÜT

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt birlikte çeşitli etkinliklere katıldı. Belediye Başkanı İsmail Baran, nikâh kıyma etkinlikleri kapsamında Zehra ve Serdal çiftinin nikâh işlemlerini de gerçekleştirdi. Çiftin nikâh şahitliklilerini ise AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt ve geçmiş dönem Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Denli yaptı. Nikâh işleminin gerçekleşmesinin ardından, AK Parti Körfez Belediye Başkan Adayı Şener Söğüt, evlilik cüzdanını geline teslim etti. Protokol üyeleri de genç çiftlere mutluluklar diledi.