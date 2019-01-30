Büyükakın, KOÜ ile işbirliği yapacak

AKP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kartepe, Başiskele, Gölcük, Körfez ve Karamürsel’den gönüllülerin katıldığı istişare toplantısına katıldı. Kartepe Park Otel’de yapılan toplantıda Öznur Gökkaya’nın selamlama konuşmasının ardından söz alan Büyükakın, “İnsanları değerli kılan en önemli özellik, ortaya koydukları eserleridir. Bu kentte yaptıklarımızla anılmak istiyoruz” dedi.

KOÜ İLE İŞBİRLİĞİ

Üniversitede 15 yıl hocalık yapmasının ardından 10 yıl da belediyede çalıştığını anlatan Büyükakın, “Tevazunun fazlası riyadandır, Kocaeli’nin bütün ayrıntılarını, ne yapmam gerektiğini biliyorum. Kentin değerini artıracak üniversite, spor kulübü ve bilim adamı gibi markalarımızı daha da ön plana çıkaracağız. Bu anlamda üniversite ile daha iyi işbirliği yapacağız” ifadelerini kullandı.