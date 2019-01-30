AKP’li vekil Yılmaz’tan Gölcük teşkilatına ziyaret

AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, partisinin Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. ilçedeki belediye başkan adayı Ali Yıldırım Sezer'in de hazır bulunduğu ziyarette konuşan Yılmaz, teşkilatların 12 ilçede sahaya inerek, çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Yılmaz, 24 Haziran seçimlerinden bu yana zaten sahada çalışmalarına devam ettiğini belirterek, “Şimdi ivmeyi biraz daha artıracağız. Gittiğimiz her yerde büyük bir coşkuyla karşılanıyoruz” dedi.

“OYLARIMIZI ARTIRACAĞIZ”

AKP Gölcük Belediye Başkan adayı Ali Yıldırım Sezer de seçim çalışmalarında milletvekillerini yanlarında görmekten mutluluk duyduklarını belirterek, “31 Mart sabahına kadar elimizden gelen tüm gayretleri göstereceğiz. Gönül belediyeciliğini önümüzdeki 5 yılda da hemşehrilerimizle birlikte gerçekleştireceğiz. Bu seçimde oylarımızı artırarak kazanacağımıza inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.