AKP Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, SKM programları kapsamında Milletvekili Sami Çakır ile birlikte ilçede esnaf ziyaretleri yaptı. İlçe başkanı Erol Ölmez ve teşkilat mensupları ile birlikte esnafları ziyaret eden Turan, “Cumhurbaşkanımız önderliğinde, hükümetimiz esnaflarımız için çeşitli çalışmalar yapıyor. Biz de esnaflarımızı sık sık ziyaret edip, onlarla istişare ederek talep ve önerilerini alıyoruz. Bizim için esnaflarımızın görüşleri çok önemli” dedi.
Bugün 16:07 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 16:09 TSİ
Çakır ve Turan’dan esnaf ziyaretleri
AKP Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, SKM programları kapsamında Milletvekili Sami Çakır ile birlikte ilçede esnaf ziyaretleri yaptı.
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Bugün 16:07 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz