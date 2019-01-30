Çakır ve Turan’dan esnaf ziyaretleri

AKP Kandıra Belediye Başkan Adayı Adnan Turan, SKM programları kapsamında Milletvekili Sami Çakır ile birlikte ilçede esnaf ziyaretleri yaptı. İlçe başkanı Erol Ölmez ve teşkilat mensupları ile birlikte esnafları ziyaret eden Turan, “Cumhurbaşkanımız önderliğinde, hükümetimiz esnaflarımız için çeşitli çalışmalar yapıyor. Biz de esnaflarımızı sık sık ziyaret edip, onlarla istişare ederek talep ve önerilerini alıyoruz. Bizim için esnaflarımızın görüşleri çok önemli” dedi.