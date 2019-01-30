Saadet Partisi’nde (SP) Çayırova Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Yusuf Aksu, ilçedeki ziyaretlerini sürdürüyor. Aksu ve beraberindeki partililer, Kaymakam Hasan Gözen ve İlçe Emniyet Müdürü Erkan Gürbüz’ü makamlarında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyaretlerde yaklaşan yerel seçimlerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan adayı Yusuf Aksu, gayelerinin insan odaklı hizmet olduğunu belirterek, “Tüm resmi kurumlarımıza bu süreçte yardımcı olacağımızı ifade ediyorum” dedi. Kaymakam Gözen ve emniyet müdürü Gürbüz de ziyaretleri dolayısıyla Aksu’ya teşekkür etti.
Bugün 16:08 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 16:09 TSİ
SP’li Aksu’dan kamu ziyaretleri
Saadet Partisi’nde (SP) Çayırova Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Yusuf Aksu, ilçedeki ziyaretlerini sürdürüyor.
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Bugün 16:08 TSİ - Siyaset
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz