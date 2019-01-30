SP’li Aksu’dan kamu ziyaretleri

Saadet Partisi’nde (SP) Çayırova Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Yusuf Aksu, ilçedeki ziyaretlerini sürdürüyor. Aksu ve beraberindeki partililer, Kaymakam Hasan Gözen ve İlçe Emniyet Müdürü Erkan Gürbüz’ü makamlarında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyaretlerde yaklaşan yerel seçimlerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan adayı Yusuf Aksu, gayelerinin insan odaklı hizmet olduğunu belirterek, “Tüm resmi kurumlarımıza bu süreçte yardımcı olacağımızı ifade ediyorum” dedi. Kaymakam Gözen ve emniyet müdürü Gürbüz de ziyaretleri dolayısıyla Aksu’ya teşekkür etti.