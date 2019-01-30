Barutçu, Dar Bölge Sanayi Kalkınma Projesi’ni uygulayacak

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) İzmit Belediye Başkan Adayı Cahit Barutçu, yaptığı yazılı açıklama ile yerel seçim süreci ile ilgili proje bazlı bir çalışma içinde olduklarını dile getirdi. Açıklamasında seçmene “Yanlış oy hizmet getirmez” sözü ile ikazda bulunan başkan adayı Barutçu, süreçte projelerin yarışmadığını, projesi olanların da üstünün örtüldüğünü ileri sürdü.

“ALTYAPIMIZ YETERSİZ”

İzmit Belediyesi’nin rutin hizmetleri bile sağlıklı şekilde veremez durumda olduğunu dile getiren Barutçu, “Bunun sebebi iktidarın iş bilmezliği ve kaynakların doğru kullanılamaması olarak gösterilebilir. Kentin altyapısının yetersizliği yağan yağmurlarda kendini gösteriyor. Cumhuriyet Caddesi ve Bulvar bölgeleri en net örneklerdir. İzmit, bugün basit bir yağmurda bile sele teslim olan bir kent haline gelmiştir” dedi.

“EKONOMİK PROJELER HAZIR”

Ekonomik krizin merkezi hükümet sorumluluğunda olmasına rağmen yerel yönetimlerin de vatandaşlarına krizi yaşamayacağı imkanlar sunabilmesi gerektiğini kaydeden Barutçu, partisinin farkının burada ortaya çıktığını ifade etti. Barutçu, “Farkımız Milli Ekonomi Modeli (MEM) adıyla ekonomik bir sistemimizin olmasıdır. MEM dahilinde hazırlanan Dar Bölge Sanayi Kalkınma Projesi, BTP'li olan her il ve ilçedeki belediyeleri, kendi kendine yeten ve her türlü hizmet edebilen kurumlar haline getirecektir. Adaylarımız buna hazırdır” dedi.

“KÖYLERİMİZ KALKINACAK”

Barutçu şöyle konuştu: “Belediye bünyesinde kurulacak olan çiftçi birlikleri, kooperatifler, köylüyü güçlü kılacak, ürününün değer kazanmasını sağlayacaktır. Kulfallı, Akpınar, Bayraktar ve Çayırköy gibi köylerimiz canlanacak. İzmit Belediyesi için MEM doğrultusunda birçok ekonomik ve sosyal projemiz olacak. İzmit, kentin parlayan yıldızı olacak” diye konuştu.