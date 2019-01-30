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Bugün 16:21 TSİ- Eğitim G: Bugün 16:24 TSİ

Eğitim- Sektör İşbirliği protokolü imzalandı

İmzalanan protokolle Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Körfez Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki öğrenci ve öğretmenleri alanları ile ilgili yeni teknik yöntemlerle tanıştırılacak.

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Kocaeli Valiliği ile Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi arasında yapılan “Eğitim- Sektör İşbirliği” protokolü imza töreni, Vali Hüseyin Aksoy’un katılımlarıyla gerçekleştirildi. Protokolle; Denizcilik ve Gemi yapımı alanı bulunan okulların, eğitsel, sosyal ve ekonomik gereksinimlerinin giderilmesi yolu ile güçlendirilmesi; işletmelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yeni teknik ve yöntemlere dayalı olarak yetiştirmek, okullarda öğrenim gören öğrencilerin mesleki eğitim/ staj konularında karşılaşılan zorlukları çözmek amaçlanmakta.

OKULLARIN İHTİYAÇLARI

İlimizde de, Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Körfez Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki öğrenci ve öğretmenleri alanları ile ilgili yeni teknik yöntemlerle tanıştırılacak, bilgi ve teknoloji paylaşımı yapılacak, öğrencilerin mesleki eğitim ve staj yapacakları yerler konusunda işbirliği yapılacak ve imkanlar dahilinde okulların çeşitli ihtiyaçlarını karşılanacak.

İSTİHDAMDA ÖNCELİK

Belirtilen okullarda başarılı ve ihtiyacı olan öğrencilere Deniz Ticaret Odası tarafından burs verilecek, burs verilirken de şehit çocuğu, gazi çocuğu, öksüz veya yetim olup maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere öncelik verilecektir. Ayrıca Gölcük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Körfez Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden mezun olan öğrencilere Deniz Ticaret Odasına bağlı işletmelerde istihdamda öncelik sağlanacağı belirtilen protokol Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy tarafından imzalandı. 

HAYIRLI OLSUN

Valilik makamında gerçekleşen imza törenine; Vali Hüseyin Aksoy’un yanı sıra, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Meclis Başkanı Kürşat Bal, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Can Özgülenç ve Bilgin İşler ile Meclis Üyesi Ali Sarı katıldı. 

Bugün 16:21 TSİ - Eğitim

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