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"Enflasyon oranında ZAM İSTİYORUZ"

Ersoy, “İşçilerin ücret ve sosyal haklarında artan enflasyon karşısında TUİK tarafından 2018 yılı enflasyonu (TÜFE oranı) %20,30 oranında artış / zam yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

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HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Hizmet-İş Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı Ankara’da yapıldı. Hizmet-İş Sendikası’nın 41. kuruluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen toplantıya Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy da katıldı.

AKSOY’DAN AÇIKLAMA

Teşkilatlanma çalışmaları, taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinde yaşadığı sıkıntıların ele alındığı toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunan Ersoy, “Kadro kapsamı dışında kalan taşeron işçilerin durumu ve özellikle de TUİK tarafından 2018 yılı enflasyonu (TÜFE oranı) % 20,30 olarak açıklanan zammın, artan enflasyon karşısında eriyen asgari ücretle çalışan üyelerimizin maaşlarına en az enflasyon oranında (% 20,30) artış/zam yapılması kararları alındı” dedi.

ENFLASYONA EZDİRİLMEMELİ

‘Emekçilerimiz enflasyon karşısında ezdirilmemeli, enflasyon oranın da zam yapılmalı’ diyen ERSOY açıklamlarını şöyle sürdürdü. ‘696 sayılı KHK ile kamuda taşeron şirketler bünyesinde çalışmakta olan işçilerin, sürekli kamu işçisi kadrolarına ve işçi statüsüne geçiş işlemleri 02.04.2018 tarihi itibariyle tamamlanmıştı.  Kadroya ve işçi statüsüne geçişi yapılan işçilerin ücret ve sosyal hakları, Yüksek Hakem Kurulu tarafından 2016 yılındaki enflasyon verilerine göre belirlenmişti. Hizmet-İş olarak, işçilerin ücret ve sosyal haklarında artan enflasyon karşısında TUİK tarafından 2018 yılı enflasyonu (TÜFE oranı) %20,30 oranında artış / zam yapılmasını talep ediyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.

Bugün 16:23 TSİ - Ekonomi

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