Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, kanser hastalığı hakkında genel bilgiler ile erken teşhiste taramaların önemi hakkında bilgi verdi. Kanserden korunmanın kanserin tedavisinden daha önemli bir unsur olduğunu ifade eden Ergüney “Korunmada, başta sigara ve alkol olmak üzere, kanser yapıcı çevresel etkenlerden uzak durmak önemli. Bunun dışında düzenli spor yapmak, aşırı güneş ışığından sakınmak, özellikle meyve ve sebze ağırlıklı uygun bir diyet uygulamak ve doğal gıdalarla beslenmek kanser sıklığını azaltabilir.

TEDAVİSİ MÜMKÜN

Kanser bulaşıcı bir hastalık olmayıp, erken tanı ile tedavisi mümkün olan bir hastalık grubudur. Kanser Taramaları ile hastalık erken teşhis ile önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hal almaktadır. Erken teşhis tedavi şansını artırır, tedaviyi kolaylaştırır, tedavi giderlerini azaltır, doku ve organ kaybını önler, sakatlık bırakmaz. Kısacası erken teşhis hayat kurtarır. Kanser kontrolünde erken tanı çok önemli olup, meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolorektal kanser erken teşhis ile önlenebilmektedir.” diyerek ilimizde yürütülen koruyucu çalışmaları anlattı.

ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR

İlimizde; kanserle mücadele çalışmaları arasında bulunan Tütün Kontrol Çalışmaları, Türkiye Alkol Kontrol Eylem Planı, Türkiye Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programları ve çeşitli koruyucu, erken teşhis ve tarama programları yürütülmektedir. Bunlara ek olarak Kocaeli Kadın Sağlığı Eğitimi Programı ile İlimizdeki tüm kadınların eğitilmesi hedeflenerek, bu alanda önemli bilinci geliştirerek koruyucu tedbirler alınması desteklenmektedir. Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik toplumun sağlığını geliştirmek, bireylerin sağlıklarını korumak amacıyla Aile Hekimleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri, İzmit, Darıca, Gölcük, Derince, Gebze, Körfez ilçelerindeki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) tarafından taramalar ücretsiz olarak yapılmaktadır.

KANSER TARAMALARI

Bu kapsamda; 50-70 yaş aralığındaki kadın ile erkeklere gaitada gizli kan testi yapılarak Kolorektal Kanser, 40-69 yaş kadınlara mamografi çekimi yapılarak Meme Kanseri ve 30-65 yaş kadınlara pap-smear ve HPV testi ile Rahim Ağzı Kanseri Taraması yapılmaktadır. Kanser taramalarında ulaşılmayan kalmasın diyerek tüm vatandaşlarımızı gerekli kontrollerini yaptırmak üzere aile hekimlikleri ile Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezlerine davet edildi.