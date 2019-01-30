Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:24 TSİ- Sağlık G: Bugün 16:26 TSİ

Erken teşhis, hayat kurtarır

Kanser Hastalığı erken teşhis ve taramalar ile önlenebilir hastalıklar arasında yer alıyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Şenol Ergüney, kanser hastalığı hakkında genel bilgiler ile erken teşhiste taramaların önemi hakkında bilgi verdi. Kanserden korunmanın kanserin tedavisinden daha önemli bir unsur olduğunu ifade eden Ergüney  “Korunmada, başta sigara ve alkol olmak üzere, kanser yapıcı çevresel etkenlerden uzak durmak önemli. Bunun dışında düzenli spor yapmak, aşırı güneş ışığından sakınmak, özellikle meyve ve sebze ağırlıklı uygun bir diyet uygulamak ve doğal gıdalarla beslenmek kanser sıklığını azaltabilir.

TEDAVİSİ MÜMKÜN

Kanser bulaşıcı bir hastalık olmayıp, erken tanı ile tedavisi mümkün olan bir hastalık grubudur. Kanser Taramaları ile hastalık erken teşhis ile önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hal almaktadır. Erken teşhis tedavi şansını artırır, tedaviyi kolaylaştırır, tedavi giderlerini azaltır, doku ve organ kaybını önler, sakatlık bırakmaz. Kısacası erken teşhis hayat kurtarır. Kanser kontrolünde erken tanı çok önemli olup, meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolorektal kanser erken teşhis ile önlenebilmektedir.” diyerek ilimizde yürütülen koruyucu çalışmaları anlattı.

ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR

İlimizde; kanserle mücadele çalışmaları arasında bulunan Tütün Kontrol Çalışmaları, Türkiye Alkol Kontrol Eylem Planı, Türkiye Obezite ile Mücadele ve Kontrol Programları ve çeşitli koruyucu, erken teşhis ve tarama programları yürütülmektedir. Bunlara ek olarak Kocaeli Kadın Sağlığı Eğitimi Programı ile İlimizdeki tüm kadınların eğitilmesi hedeflenerek, bu alanda önemli bilinci geliştirerek koruyucu tedbirler alınması desteklenmektedir. Sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik toplumun sağlığını geliştirmek, bireylerin sağlıklarını korumak amacıyla Aile Hekimleri, İlçe Sağlık Müdürlükleri, İzmit, Darıca, Gölcük, Derince, Gebze, Körfez ilçelerindeki Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM)  tarafından taramalar ücretsiz olarak yapılmaktadır.

KANSER TARAMALARI

Bu kapsamda; 50-70 yaş aralığındaki kadın ile erkeklere gaitada gizli kan testi yapılarak Kolorektal Kanser, 40-69 yaş kadınlara mamografi çekimi yapılarak Meme Kanseri ve 30-65 yaş kadınlara pap-smear ve HPV testi ile Rahim Ağzı Kanseri Taraması yapılmaktadır. Kanser taramalarında ulaşılmayan kalmasın diyerek tüm vatandaşlarımızı gerekli kontrollerini yaptırmak üzere aile hekimlikleri ile Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezlerine davet edildi.

Bugün 16:24 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
VM Medıcal Park Kocaeli Hastanesi’ne yeni kardiyoloji profesörü mask
VM Medıcal Park Kocaeli Hastanesi’ne yeni kardiyoloji profesörü
Genel Sağlık Sigortası'nda son ödeme 28 Şubat! mask
Genel Sağlık Sigortası'nda son ödeme 28 Şubat!
Sigarayı bıraktıracak bir karar alındı! mask
Sigarayı bıraktıracak bir karar alındı!
İzmit Özel Konak Hastanesi’nin uluslararası "TÜSKA-SAS AKREDİTASYON" başarısı mask
İzmit Özel Konak Hastanesi’nin uluslararası "TÜSKA-SAS AKREDİTASYON" başarısı
Cihan Hastanesi'nde çocuklara gece muayenesi başlıyor mask
Cihan Hastanesi'nde çocuklara gece muayenesi başlıyor
Nükleer Tıp Profesörü, VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'nde mask
Nükleer Tıp Profesörü, VM Medical Park Kocaeli Hastanesi'nde
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
CHP'ye yasak olan AKP'ye değil! mask
CHP'ye yasak olan AKP'ye değil!
Hürriyet, afişi kendisi kapattı mask
Hürriyet, afişi kendisi kapattı
Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu... mask
Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu...
İşte milyonları ilgilendiren yeni uygulama mask
İşte milyonları ilgilendiren yeni uygulama
Hastanede sıra beklerken boğazını kesti mask
Hastanede sıra beklerken boğazını kesti
Aydemir “Hantallığı ortandan kaldırmak için gelir paylaşımını değiştiriyoruz” mask
Aydemir “Hantallığı ortandan kaldırmak için gelir paylaşımını değiştiriyoruz”

GALERİ

Yangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandı mask
Yangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandı
İzmit'te gün batımı, gökyüzünü sarıya bürüdü mask
İzmit'te gün batımı, gökyüzünü sarıya bürüdü
71 yaşındaki veteran atlet, gençlere taş çıkartıyor mask
71 yaşındaki veteran atlet, gençlere taş çıkartıyor
Millet İttifakı'ndan coşkulu aday tanıtımı mask
Millet İttifakı'ndan coşkulu aday tanıtımı
Doktorlar 'imkansız' dedi, 7 yıl sonra hamile kaldı mask
Doktorlar 'imkansız' dedi, 7 yıl sonra hamile kaldı
Otobüs şoförü 12 yaşındaki kızı hastaneye yetiştirdi mask
Otobüs şoförü 12 yaşındaki kızı hastaneye yetiştirdi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL