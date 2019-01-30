İZKANDER’den Durmuş’a ziyaret

İzmit Kandıra Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (İZKANDER) Başkanı Ömer Özkan ve yönetim kurulu üyeleri, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş’u ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Oda Başkanı Durmuş, “Bu bir dernek ziyaretinden öteye Kandıralı kardeşlerimizin güzel yürekleriyle yaptıkları bir ziyarettir” dedi.

BÖLGE İNSANI GÜVENİLİR

Bölge insanının samimiyetini, güvenirliliğini, hoşgörüsünü ve çalışkanlığını çok iyi bildiğini belirten Kadir Durmuş, “Yıllarca Bekirdere bölgesinde esnaflık yaptım. Bölge insanının güvenirliliğini, çalışkanlığını çok iyi bilirim. Bölgemizin bütün güzelliklerini yaşayan ve yaşatmaya çalışan kardeşlerimizin çalışmalarını yürüttüğü İZKANDER’i yakından takip ediyor ve çok takdir ediyoruz. Dernek başkanı Ömer Özkan’da aynı zamanda odamızın yönetim kurulu üyesidir. Arkadaşlarımızın bu ziyaretlerinden ötürü tekrar teşekkür ediyoruz ve çalışmalarında başarılar diliyoruz “ dedi.

KOCAELİ SEVDASI

Sıcak karşılaması ve güzel düşünceleri için Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş’a teşekkür eden İZKANDER Başkanı Ömer Özkan da, “Bugün kendini kent ile özdeştirenlerin dilinde ve gönlünde Kocaeli’den başka sevdası olmayanların seni-beni değil, bizi güçlü kılanların derneği, İZKANDER olarak oda başkanımıza ziyarette bulunduk. Yapmış olduğumuz bu ziyarete aynı zamanda üyesi olmaktan büyük onur duyduğum ve birlikte çalıştığım abimizi de ziyaret etmiş oluyoruz. Hemşerilerimizle ilgili düşünceleri de ayrıca bizleri onurlandırmıştır. Kendisine ilgi ve alakası için çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.