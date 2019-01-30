Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Sami Durmuşoğlu ve beraberindeki heyet, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret ederek 7-10 Şubat tarihleri arasında Uluslarası Fuar Merkezi’nde yapacakları etkinliğe davet ettiler. Durmuşoğlu’na derneğin Tanıtım ve Medya Komisyon Başkanı Uğur Karbuz, Spor Komisyon Başkanı Turgay Bulut, Yerel Yönetim Komisyon Üyeleri Yaşar Furuncu ve Ahmet Bilal Hoş eşlik etti. Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrasında Bakan Soylu, görüşmeden mutluluk duyduğunu ifade ederek, programı olmadığı takdirde mutlaka Kocaeli’ye geleceğini Trabzon Tanıtım Günleri etkinliğine katılacağını ifade etti.
Bugün 16:25 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 16:27 TSİ
Bakan Süleyman Soylu Kocaeli'ye geliyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, programı olmadığı taktirde 7 Şubat’ta yapılacak olan Trabzon Tanıtım Günlerine katılmak üzere Kocaeli’ye gelecek.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 16:25 TSİ - Siyaset
Şehir Markaları
1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!
0
(262 ) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz