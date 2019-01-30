Bakan Süleyman Soylu Kocaeli'ye geliyor

Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Sami Durmuşoğlu ve beraberindeki heyet, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret ederek 7-10 Şubat tarihleri arasında Uluslarası Fuar Merkezi’nde yapacakları etkinliğe davet ettiler. Durmuşoğlu’na derneğin Tanıtım ve Medya Komisyon Başkanı Uğur Karbuz, Spor Komisyon Başkanı Turgay Bulut, Yerel Yönetim Komisyon Üyeleri Yaşar Furuncu ve Ahmet Bilal Hoş eşlik etti. Yaklaşık 40 dakika süren görüşme sonrasında Bakan Soylu, görüşmeden mutluluk duyduğunu ifade ederek, programı olmadığı takdirde mutlaka Kocaeli’ye geleceğini Trabzon Tanıtım Günleri etkinliğine katılacağını ifade etti.