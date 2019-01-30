Kahya: Milletimiz için varız

Yeniden Refah Partisi (YRP) İzmit İlçe yönetimi, yapılan atamanın ardından ilk toplantısını önceki gün gerçekleştirdi. Toplantıda partililere seslenen ilçe başkanı Musa Kahya, Hakkı ve adaleti üstün tutan bir anlayışlarının olduğunu, bütün insanlığa hiç bir ayrım gözetmeden adil davranacaklarını dile getirdi.

“SİYASETTE BİZ VARIZ”

Toplumdaki birlik, beraberlik ve kardeşliği geliştirmek istediklerini dile getiren Kahya, “Devletimizin bekası ve milletimizin izzeti için bütün gücümüzle çalışacağız. Biz siyasetin ülkemizin ve milletimizin menfaatleri doğrultusunda uzlaşmacı, yapıcı bir kurum haline dönüşmesine öncülük edeceğiz. Faydalı çalışmaları desteklerken, eksikleri ya da hataları mutlaka ortaya koyacağız. Siyasete yeni bir soluk getirmek için biz varız” dedi.