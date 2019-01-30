CHP’li Karakadılar’dan eylemdeki işçilere destek

5 yıl önce kayyuma atanan Kartepe’de bulunan Serfloor çalışanları 5 aydır maaşlarınI alamazken aynı zamanda kayyum yönetiminden kimse ile de görüşemiyor. Fabrika önünde yapılan eyleme destek veren CHP Kartepe Belediye Başkan adayı Cumhur Karakadılar işçilere sahip çıktı.

“GEREKENİ YAPACAĞIM”

Eylemdeki işçilerle konuşan Karakadılar, “Ben de işçilikten geliyorum. Bu işçiler sahipsiz mi? Ülkenin yöneticileri niye ilgilenmiyor? 5 yıldır fabrikayı yöneten kayyumda her şey çok iyiyken son 5 aydır ne oldu da böyle oldu? Ben size söz veriyorum elimden geldiği kadar yardımcı olacağım. İktidar olduğumuzda bu sorunlar olmayacak” dedi.