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Gelir İdaresi Başkanlığı’na Karamürselli Bayrakdar atandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'na 2015'ten bu yana İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nı yürüten Bekir Bayrakdar vekaleten atandı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'na 2015'ten bu yana İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nı yürüten Bekir Bayrakdar vekaleten atandı.

BEKİR BAYRAKDAR KİMDİR?

Bayrakdar 1971 yılında Karamürsel’de doğdu. İlk ve orta öğretimini Ereğli İlköğretim okulunda, lise öğrenimini ise İzmit Endüstri Meslek Lisesinde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. 1996 yılında Hesap Uzman Yardımcılığına, 2001 yılında Hesap Uzmanlığına atandı. 2005 - 2008 tarihleri arasında Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığı görevini yürüten Bayrakdar, 03 Mart 2008 tarihinde İstanbul Defterdarı olarak atandı. Bayrakdar, 08 Ocak 2014 'te Muhasebat Genel Müdürlüğüne, 08 Ocak 2015’te de İstanbul Vergi Dairesi Başkanı olarak görevine atandı. Bayraktar, yeni görevine başladı.

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