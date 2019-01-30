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Mütercimler: Atatürk bugün gelse CHP’den içeri giremez

Ünlü Stratejist Erol Mütercimler “İç ve Dış Politik Gündem” başlıklı konferansında , “Siyasi parti genel başkanları bir projedir. Mustafa Kemal Atatürk bugün gelse, bu delege yapısıyla CHP Genel Merkezi’nden içeri giremez” dedi.

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Ünlü Stratejist Erol Mütercimler ilimize gelerek “İç ve Dış Politik Gündem” konusunda  konferans gerçekleştirdi. Aydınlar Ocağı Kocaeli şubesi tarafından Fuar içinde bulunan Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Aydınlar Ocağı Kocaeli Şube Başkanı Süleyman Pekin, İYİ Parti ve CHP’nin ortak Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Kaman, Demokrat Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nail Baki, Türk Ocakları Kocaeli Şube Başkanı Yücel Alpay Demir, Türk Diyanet Vakıf Sen Kocaeli Şube Başkanı Mehmet Ali Karadaşlı ve çok sayıda davetli katıldı.

“UFUK TURU YAPACAĞIZ”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydınlar Ocağı Kocaeli Şube Başkanı Süleyman Pekin, “ Kocaeli’nin fikirdaşları ve sivil toplum örgütlerinin kanaat önderleri aramızda. Amacımız Erol beyle bir ufuk turu yapacağız. Bu bizi ciddi bir düşünce havuzuna atacaktır. Biz 3 aylık yönetimiz. 3. Konferans etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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“STRATEJİ BİR SANATTIR”

Pekin’in konuşmasının ardından konferansına başlayan Erol Mütercimler, “Bu seçimi bir beka sorunu olarak karşımıza koydular. Bu bekadan ne anlaşıldığı konusunda net bir durum yok bence. Evet bir beka sorunu olduğunu görüyorum ama  ülkenin geleceğiyle ilgili ciddi bir beka sorunu görüyorum. Dünya 2019’da çok zorlanacak. Venezuela 2’ye bölünmüş durumda. Buradan çıkacak sonuç pek çok bölgeye yansıyacak. Strateji bir sanattır, bilim değildir. Koşullar ve olanakları örtüştürerek bir yol haritası çizebiliriz” dedi.

“TÜRK SİYASETİ DİZAYN EDİLDİ”

Türkiye siyasal ortamının durum değerlendirmesini yapan Mütercimler, “AK Parti’nin bir numaralı üretici sebebi 28 Şubat’tır. Bu süreci yaratan da 12 Eylül darbesidir. Şu andaki siyasal ortamın yaratıcısı Türk Genel Kurmayının ve ordu yüksek kademesinin fark etmedikleri nato planlarına ortak olmalarıdır. Sonuç olarak Türk Siyati dizayn edildi. Bütün askeri darbelerde burnu kanamayan tek kesim bugünkü iktidar ve onların büyükleri. Cumhurbaşkanı sistemine geçmemiz son derece yanlıştı ama sonuçta sandıktan çıktı” şeklinde konuştu.

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“GENEL BAŞKANLAR PROJEDİR”

Erol Mütercimler konuşmasının devamında, “Siyasi parti genel başkanları bir projedir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iki rakibi var. Biri Mustafa Kemal Atatürk diğeri de Hz. Ali’dir. Mustafa Kemal Atatürk bugün gelse, bu delege yapısıyla CHP Genel Merkezi’nden içeri giremez. Bugün Atatürk CHP Genel Merkezi’nden giremez düşünebiliyor musunuz? Hz. Ali ile de yazı tura atarlar” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN

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