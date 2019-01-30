Dev orkinos, 25 TL'ye satıldı

Balıkçı Alper Dereli, Bursa'da Mudanya açıklarında yakalandığı orkinosu Karamürsel'e getirdi. Burada kilogramı 25 liradan satılan orkinosa vatandaşlar yoğun talep gösterdi. Balıkçı Alper Dereli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orkinosu Mudanya açıklarında yakalandığını söyledi. Orkinosa vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Dereli, balığı kısa sürede sattıklarını kaydetti. Balığı kilogramını 25 liradan satışa sunduklarını aktaran Dereli, "150 kilogramlık balık kısa sürede tükendi. Kilogramını parçalayarak 25 liradan sattık. Vatandaşlar 'Nasıl tuttunuz? Nasıl kaldırdınız?' diye çok sordu. Çok talep oldu. Vatandaşlarımız çoğunlukta bu balığın nasıl pişirildiği konusunda bizlerden yardım istedi." diye konuştu.