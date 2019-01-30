Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin mehter takımında mehter başı olarak görev yapan ve Neslihan Akbulut ile mutlu bir evliliği bulunan İzmitli Ferhat Akbulut, yaklaşık 7 ay önce aldıkları bir haberle büyük üzüntü yaşadı. Kızları Neslican’ın böbreklerinin iflas ettiğini öğrenen Akbulut çifti, yavrularının hayata tutuna bilmesi için böbrek nakli yapmaya çalışıyordu.

5 AYDA 35 KİLO VERDİ

İzmit Kozluk Mahallesi’nde ikamet eden aile, nakil için Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakülte Hastanesi’ne gitti. Burada yapılan tahliller neticesinde Ferhat Akbulut’un dokusu kızıyla uygum sağladı. Ancak 125 kilo alan Ferhat’ın makul bir kiloya inmesi gerekiyordu. Gelişmenin ardından sıkı bir diyet ve spora başlayan Akbulut, 5 ay gibi kısa bir sürede tam 35 kilo vererek 90 kiloya kadar indi.

HASTANE ‘NAKİL YAPAMAYIZ’ DEDİ

İstanbul’da özel bir hastaneye giden aile burada nakli gerçekleştirmek istedi. Kızına böbrek naklinin gerçekleşebilmesi için 35 kilo veren Ferhat Akbulut, burada aldığı haberle bir kez daha yıkıldı. Buna göre Akbulut’un böbreklerinden biri sürekli taş üretiyordu. Bu da donörün ameliyattan sonraki yaşamını riske sokuyordu. Bu yüzden hastane yönetimi ameliyatı gerçekleştirmedi ve nakil yapılamadı.

SAĞLAM BÖBREĞİNİ KIZINA VERDİ

Böbrek nakli olabilme ümidi suya düşen Neslican, gün geçtikçe kötüye gidiyordu. Bu duruma daha fazla dayanamayan Ferhat Akbulut, İstanbul’da farklı bir hastaneye giderek yeniden tahlillerini yaptırdı. Nakli yapacak ekibe sol böbreğinin taş ürettiğini söylemedi ve kızına sağ böbreğini vermek için ameliyat masasına yattı.

NAKİL SONUNDA GERÇEKLEŞTİ

Hafta başında yapılan başarılı ameliyatın ardından Ferhat Akbulut’un sağlam olan böbreği kızı Neslican’a nakledildi. Böbrek uyum sağladı. Aile bugün hastaneden taburcu olacak, sağlığına kavuşan Neslican, İzmit’e ve çok sevdiği kardeşi Yahya’ya bugün kavuşuyor. Ferhat ve Neslihan Akbulut çifti ise kızlarının yeniden hayata dönmesinden dolayı oldukça mutlu.

“KIZIM İÇİN CANIMI DA VERİRİM”

Kendi canını hiçe sayarak kızına hayat veren Ferhat Akbulut, “Böbreklerimden biri taş üretiyor diye diğerini kızıma nakil etmediler. Başka bir hastaneye giderek bu rahatsızlığımı sakladım. Sağlam böbreğimi kızıma verdim. Ben kaderci bir insanım, ne kadar ömrümüz varsa o kadar yaşarız. Yeter ki kızım iyileşsin. Bırakın böbreği, kızım için canımı bile veririm” dedi. Bülent EKİNCİ