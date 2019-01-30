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AKP'de 79 isim meclis aday adaylığı için başvurdu

AKP’de 5 Kasım’da başlayan meclis üyeliği başvuruları hala sürüyor. Bugüne kadar 79 başvuru gerçekleşti.

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AKP Genel Merkezi tarafından teşkilatlara gönderilen genelgeye göre, başvurular 1 Şubat Cuma günü saat 17.00’de sona eriyor. Bugün itibariyle ise AKP’den İzmit Belediyesi Meclis Üyeliği için aday adaylığı başvurusu yapan 79 kişi bulunuyor.

İşte o isimler...

ALİ ERDEM

ALİ YILMAZ

ALPER DOĞAN

AYFER UĞUR

AYHAN ARSLANBOĞA

AYSEL DEMİRTAŞ

AYŞE NUR EFE

BAHADIR DOĞRU

BÜLENT CENGİZHAN

CANAN SOYLU

ÇİĞDEM AKBAŞ

DAVUT ÖNDER AKBAŞ

EMİNE BAYRAK

EMİNE KADAYIF

EMİNE OKANALP

ENGİN UZTÜRK

ERDOĞAN ÇAKIR

ERGİN AKBULUT

ERKAN AKSOY

ERKAN YILMAZ

ERSİN ALPARSLAN

ERTUĞRUL SEVİNÇ

FAHRİ KAZANCI

FATMA DİZDAR

GÜRAY ORUÇ

GÜZİN TAŞTEKİN

HAKAN ÖZSOY

HALİL ATAY

HASAN PANCAR

HASAN ŞİRİN

HÜLYA SAN ŞENER

HÜSEYİN ALYÜZ

HÜSEYİN POLATTİMUR

İBRAHİM ELGİN

İLKİN DOYDUM

İLKNUR ÇELİKER

İPAR KATRE

İSMAİL PARLAK

İSMAİL YILDIRIM

KADRİYE ÖZTÜRK

KERİMAN EMİL

MAHMUT ÇANKAYA

MEHMET ÇETİN

MEHMET MAMİK

MURAT AKÇAY

MURAT GÖGERCİN

NAİME CEYLAN

NAZMİ AÇIKGÖZ

NESRİN SEÇKİN

NURULLAH YILMAZ

ONUR LATİF DEMİR

OSMAN AKKUŞ

ÖZLEM GÜNDÜZ

RAFET YÜCEL

RAYİF DÖNMEZ

RECEP YILDIZ

REİS DAŞDAN

SABRİ YILDIZ

SERRA DEMİRTAŞ

SEZGİN AKMAN

ŞABAN TEK

ŞEVVAL ORUÇ

TANER ÇAKIRER

TEYMEN EROL

TOLGA OK

VEDAT YOLDAŞ

YILMAZ AYYILDIZ

YILMAZ DUMAN

YUSUF SAMİ ÇINAR

SÜLEYMAN ÖZGENÇ

ALİBEY AKYILDIZ

MELEK ÇELİKÖZ

ÇAĞLAYAN DUMAN

ENGİN UÇAR

ERGUN KARAGÖZ

FATİH ÖZCAN

YUSUF KARA

AYKUT SUNAR

EROL ÇALIŞKAN

Bugün 17:10 TSİ - Siyaset

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