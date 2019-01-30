AKP Genel Merkezi tarafından teşkilatlara gönderilen genelgeye göre, başvurular 1 Şubat Cuma günü saat 17.00’de sona eriyor. Bugün itibariyle ise AKP’den İzmit Belediyesi Meclis Üyeliği için aday adaylığı başvurusu yapan 79 kişi bulunuyor.
İşte o isimler...
ALİ ERDEM
ALİ YILMAZ
ALPER DOĞAN
AYFER UĞUR
AYHAN ARSLANBOĞA
AYSEL DEMİRTAŞ
AYŞE NUR EFE
BAHADIR DOĞRU
BÜLENT CENGİZHAN
CANAN SOYLU
ÇİĞDEM AKBAŞ
DAVUT ÖNDER AKBAŞ
EMİNE BAYRAK
EMİNE KADAYIF
EMİNE OKANALP
ENGİN UZTÜRK
ERDOĞAN ÇAKIR
ERGİN AKBULUT
ERKAN AKSOY
ERKAN YILMAZ
ERSİN ALPARSLAN
ERTUĞRUL SEVİNÇ
FAHRİ KAZANCI
FATMA DİZDAR
GÜRAY ORUÇ
GÜZİN TAŞTEKİN
HAKAN ÖZSOY
HALİL ATAY
HASAN PANCAR
HASAN ŞİRİN
HÜLYA SAN ŞENER
HÜSEYİN ALYÜZ
HÜSEYİN POLATTİMUR
İBRAHİM ELGİN
İLKİN DOYDUM
İLKNUR ÇELİKER
İPAR KATRE
İSMAİL PARLAK
İSMAİL YILDIRIM
KADRİYE ÖZTÜRK
KERİMAN EMİL
MAHMUT ÇANKAYA
MEHMET ÇETİN
MEHMET MAMİK
MURAT AKÇAY
MURAT GÖGERCİN
NAİME CEYLAN
NAZMİ AÇIKGÖZ
NESRİN SEÇKİN
NURULLAH YILMAZ
ONUR LATİF DEMİR
OSMAN AKKUŞ
ÖZLEM GÜNDÜZ
RAFET YÜCEL
RAYİF DÖNMEZ
RECEP YILDIZ
REİS DAŞDAN
SABRİ YILDIZ
SERRA DEMİRTAŞ
SEZGİN AKMAN
ŞABAN TEK
ŞEVVAL ORUÇ
TANER ÇAKIRER
TEYMEN EROL
TOLGA OK
VEDAT YOLDAŞ
YILMAZ AYYILDIZ
YILMAZ DUMAN
YUSUF SAMİ ÇINAR
SÜLEYMAN ÖZGENÇ
ALİBEY AKYILDIZ
MELEK ÇELİKÖZ
ÇAĞLAYAN DUMAN
ENGİN UÇAR
ERGUN KARAGÖZ
FATİH ÖZCAN
YUSUF KARA
AYKUT SUNAR
EROL ÇALIŞKAN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz