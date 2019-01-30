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Mustafa Batgül, vefat etti

ANAP eski Kocaeli Milletvekili Mustafa Batgül, 82 yaşında yaşamını yitirdi.

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ANAP (Anavatan Partisi) eski Kocaeli Milletvekili Mustafa Batgül, 82 yaşında yaşamını yitirdi. Anavatan Partisi'nden 1983 - 1988 yılları arasında milletvekilliği yapan, evli ve 2 çocuk babası olan Batgül’ün cenazesi yarın (Perşembe) Fevziye Camiinden kaldırılarak toprağa verilecek.

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