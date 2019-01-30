ANAP (Anavatan Partisi) eski Kocaeli Milletvekili Mustafa Batgün, 82 yaşında yaşamını yitirdi. Anavatan Partisi'nden 1983 - 1988 yılları arasında milletvekilliği yapan, evli ve 2 çocuk babası olan Batgün’ün cenazesi bugün (Perşembe) Fevziye Camiinden kaldırılarak toprağa verilecek.
Dün 21:56 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 10:35 TSİ
Mustafa Batgün, vefat etti
ANAP eski Kocaeli Milletvekili Mustafa Batgün, 82 yaşında yaşamını yitirdi.
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Dün 21:56 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz