Üstgrup İnşaat'ın sahibi Abdullah Üstübi'nin babası Hacı Ömer Üstibi vefat etti. Üstübi'nin cenazesi bugün (Perşembe) Sapanca Güldibi Camisinde kılınacak öğle namazının ardından Güldibi aile kabristanlığına defnedilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.
Bugün 08:43 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 09:37 TSİ
Abdullah Üstübi'nin babası vefat etti
Üstgrup İnşaat'ın sahibi Abdullah Üstübi'nin babası vefat etti.
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Bugün 08:43 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz