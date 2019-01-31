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Abdullah Üstübi'nin babası vefat etti

Üstgrup İnşaat'ın sahibi Abdullah Üstübi'nin babası vefat etti.

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Üstgrup İnşaat'ın sahibi Abdullah Üstübi'nin babası Hacı Ömer Üstibi vefat etti. Üstübi'nin cenazesi bugün (Perşembe) Sapanca Güldibi Camisinde kılınacak öğle namazının ardından Güldibi aile kabristanlığına defnedilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhuma Allah'tan rahmet sevenlerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz.

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