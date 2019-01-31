Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:19 TSİ- Asayiş G: Bugün 10:34 TSİ

Restoranda sahte rakı operasyonu 4 gözaltı

Kandıra ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranda müşterilere bandrollü rakı şişelerine doldurulmuş sahte rakı servis ettiği öne sürülen işletme sahibi ve 3 çalışanı jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kandıra ilçesinde faaliyet gösteren M.A. isimli restoranda el yapımı sahte içki imal edilerek gelen müşterilere bandrollü içki görünümünde satışa sunulduğu yönünde alınan duyumlar üzerine Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, M.A. isimli restoranda Kocaeli İl jandarma ve Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada çeşitli ebatlarda pet şişeler ile 50 ve 100 cc’lik önceden kullanılmış olan alkol şişeleri ile servis edilmek üzere doldurulan el yapımı 80 litre sahte rakı ele geçirildi. Bunun üzerine restoran sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alınırken sahte rakılara ise el konuldu. Ele geçirilen sahte rakıların insan sağlığını ciddi tehlikelere sokabilecek özellikte olduğu tespit edildi. Jandarmanın operasyonu sayesinde ele geçirilen sahte rakılar imha edilirken ifadeleri alınan işletme sahibi ve 3 çalışan, tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 09:19 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu... mask
Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu...
Hamile kadın doğumuna günler kala intihar etti mask
Hamile kadın doğumuna günler kala intihar etti
Eski eşiyle barışmak için gittiği Trabzon gezisi dönüşünde 59 kilo esrarla yakalandı mask
Eski eşiyle barışmak için gittiği Trabzon gezisi dönüşünde 59 kilo esrarla yakalandı
Tuzla patlamasında ölen Muhammed 1 yıl önce evlenmiş mask
Tuzla patlamasında ölen Muhammed 1 yıl önce evlenmiş
Eşine kızdı, kayınbiraderini kalçasından vurdu mask
Eşine kızdı, kayınbiraderini kalçasından vurdu
İntihar eden 9 aylık hamile kadın son yolculuğa uğurlandı mask
İntihar eden 9 aylık hamile kadın son yolculuğa uğurlandı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet, afişi kendisi kapattı mask
Hürriyet, afişi kendisi kapattı
Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu... mask
Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu...
Mehmet Ali Sarı ilk kez hakim karşısına çıktı mask
Mehmet Ali Sarı ilk kez hakim karşısına çıktı
Hastanede sıra beklerken boğazını kesti mask
Hastanede sıra beklerken boğazını kesti
Hamile kadın doğumuna günler kala intihar etti mask
Hamile kadın doğumuna günler kala intihar etti
Aydemir “Hantallığı ortandan kaldırmak için gelir paylaşımını değiştiriyoruz” mask
Aydemir “Hantallığı ortandan kaldırmak için gelir paylaşımını değiştiriyoruz”

GALERİ

Kocaeli yemekleri ve türküleri Show TV’de mask
Kocaeli yemekleri ve türküleri Show TV’de
DEAŞ’ın infazcı olduğu iddia edilen sanıktan kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma mask
DEAŞ’ın infazcı olduğu iddia edilen sanıktan kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma
Yangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandı mask
Yangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandı
İzmit'te gün batımı, gökyüzünü sarıya bürüdü mask
İzmit'te gün batımı, gökyüzünü sarıya bürüdü
71 yaşındaki veteran atlet, gençlere taş çıkartıyor mask
71 yaşındaki veteran atlet, gençlere taş çıkartıyor
Millet İttifakı'ndan coşkulu aday tanıtımı mask
Millet İttifakı'ndan coşkulu aday tanıtımı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL