Restoranda sahte rakı operasyonu 4 gözaltı

Kandıra ilçesinde faaliyet gösteren M.A. isimli restoranda el yapımı sahte içki imal edilerek gelen müşterilere bandrollü içki görünümünde satışa sunulduğu yönünde alınan duyumlar üzerine Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, M.A. isimli restoranda Kocaeli İl jandarma ve Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada çeşitli ebatlarda pet şişeler ile 50 ve 100 cc’lik önceden kullanılmış olan alkol şişeleri ile servis edilmek üzere doldurulan el yapımı 80 litre sahte rakı ele geçirildi. Bunun üzerine restoran sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alınırken sahte rakılara ise el konuldu. Ele geçirilen sahte rakıların insan sağlığını ciddi tehlikelere sokabilecek özellikte olduğu tespit edildi. Jandarmanın operasyonu sayesinde ele geçirilen sahte rakılar imha edilirken ifadeleri alınan işletme sahibi ve 3 çalışan, tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Nuri AKÇAHARMAN