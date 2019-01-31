Dün öğle saatlerinde, İzmit Alikahya Fatih Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin gökyüzüne doğru yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kuruyan otların tutuşması sonucu çıkan yangın geniş bir alanda etkili olurken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak ormana sıçraması engellendi. Yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılırken, ormana sıçramaması rahat nefes aldırdı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Ormanlık alanda kuruyan otlar yandı
İzmit'te, ormanlık alanda kuruyan otların tutuşması sonucu çıkan yangında alevler gökyüzüne yükseldi. Yangın ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz