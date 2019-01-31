Ormanlık alanda kuruyan otlar yandı

Dün öğle saatlerinde, İzmit Alikahya Fatih Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin gökyüzüne doğru yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kuruyan otların tutuşması sonucu çıkan yangın geniş bir alanda etkili olurken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak ormana sıçraması engellendi. Yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılırken, ormana sıçramaması rahat nefes aldırdı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.