Alınan bilgiye göre, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, bir kargo firması sahibi C.F'nin (50), iş yerine pompalı tüfekle ateş açıldığı ve eski çalışanı H.B'nin (25) şantajla 50 bin lira istediğini iddia etmesi üzerine çalışma başlattı. Soruşturmayı genişleten polis, olaya ilişkin şüpheliler H.B, D.B. (47) ve A.B'yi (20) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden A.B, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. D.B. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, H.B. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Bugün 09:32 TSİ- Asayiş Güncelleme: Bugün 09:36 TSİ
Kargo firmasına şantaj ve saldırı iddiası!
Gebze ilçesinde, bir kargo firmasına şantaj yaptıkları ve iş yerine silahla ateş açtıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.
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Bugün 09:32 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz