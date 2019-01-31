Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:39 TSİ- Ekonomi G: Bugün 09:44 TSİ

Patlıcan ve biberden sonra sıra kabağa mı geldi?

Kış ayları olması sebebiyle seralarda yetiştirilen biber ve patlıcan gibi ürünlerin kilogram fiyatının yükselmesi nedeniyle marketler bu ürünleri satmama kararı almıştı. Şuanda halde kilogram fiyatı 5 lira olan, marketlerde 10 liraya satılan kabak da raflara giremeyebilir.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Yüksek fiyatları nedeniyle eleştirilerin odağında olan bazı zincir marketler bir süre patlıcan ve biber satmamaya karar verdi. Kış aylarında serada üretilen ve halde fiyatı 10 lira seviyesinde olan patlıcan ve biber market reyonlarında veto edilirken, bu uygulama sadece iki ürünle sınırlı kalmayacak gibi gözüküyor. Şu anda halde kilogram fiyatı ortalama 5 lira olan, marketlerde 10 liraya satılan kabak da bir süre raflara giremeyebilir.

SADECE DOMATES

Antalya Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, büyük zincir marketlerin biber ve patlıcan alımını durdurduğunu belirterek, şu anda sadece domates aldıklarını söyledi. Antalya'daki sel ve hortum nedeniyle fiyatların yüzde 5-10 arasında yükselebileceğini ifade eden Akcan, marketlerin kabak alımını da durdurabileceğini ifade etti. Akcan, fiyatlardaki düşüşün 2 ayı bulabileceğini de vurguladı.

HALDE 8 LİRAYA İNERSE

Büyük bir market zincirinin yetkilisi de patlıcan ve biberi bir süre satmayacaklarını belirterek, "Halde ürünün fiyatı 9-10 lira olsa da bize fatura edilen 12-13 lirayı buluyor. Bu yıl doğal afetlerden dolayı fiyat yüksek, üretici de zarar etmesin. Ancak biz maliyetlerimizi de eklediğimizde ortaya çıkan bu yüksek fiyatlı etiketi müşterimizin önüne nasıl koyalım? Bu ürünlerin fiyatı 8 lira seviyesine inerse yeniden alabiliriz" diye konuştu.

PATLICANIN FİYATI 1 LİRA İNDİ

Bazı marketlerin patlıcan ve biber satmama kararının ardından Antalya Toptancı Hali'nde patlıcanın fiyatının 1 lira azaldığı da görüldü.Antalya halinde patlıcanın fiyatı 9 liraya indi. biberde ise değişim olmadı. Kaynak: POSTA

Bugün 09:39 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Şehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı şehrinizde parlatın, bu tanıtım fırsatını kaçırmayın!

0 (262) 323 39 17
Reklam bilgi
Anket Başiskele'de AKP'li Yasin Özlü'yü mü, Saadet Partili Zafer Mutlu'yu mu destekliyorsunuz?
Kıdem tazminatında flaş değişiklik! mask
Kıdem tazminatında flaş değişiklik!
Osmangazi Köprüsünün satışı için girişimler başladı mask
Osmangazi Köprüsünün satışı için girişimler başladı
Mobilya devinin konkordato süresi uzatıldı mask
Mobilya devinin konkordato süresi uzatıldı
Şok karar! Marketler artık satmayacak mask
Şok karar! Marketler artık satmayacak
KYK borçları siliniyor mu? mask
KYK borçları siliniyor mu?
İndirim kısa sürdü... Zam geliyor mask
İndirim kısa sürdü... Zam geliyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B
Hürriyet, afişi kendisi kapattı mask
Hürriyet, afişi kendisi kapattı
Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu... mask
Camide İNTİHAR! Tek el silah sesi duyuldu...
Mehmet Ali Sarı ilk kez hakim karşısına çıktı mask
Mehmet Ali Sarı ilk kez hakim karşısına çıktı
Hastanede sıra beklerken boğazını kesti mask
Hastanede sıra beklerken boğazını kesti
Hamile kadın doğumuna günler kala intihar etti mask
Hamile kadın doğumuna günler kala intihar etti
Aydemir “Hantallığı ortandan kaldırmak için gelir paylaşımını değiştiriyoruz” mask
Aydemir “Hantallığı ortandan kaldırmak için gelir paylaşımını değiştiriyoruz”

GALERİ

Kocaeli yemekleri ve türküleri Show TV’de mask
Kocaeli yemekleri ve türküleri Show TV’de
DEAŞ’ın infazcı olduğu iddia edilen sanıktan kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma mask
DEAŞ’ın infazcı olduğu iddia edilen sanıktan kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma
Yangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandı mask
Yangında ölen tersane işçisi son yolculuğuna uğurlandı
İzmit'te gün batımı, gökyüzünü sarıya bürüdü mask
İzmit'te gün batımı, gökyüzünü sarıya bürüdü
71 yaşındaki veteran atlet, gençlere taş çıkartıyor mask
71 yaşındaki veteran atlet, gençlere taş çıkartıyor
Millet İttifakı'ndan coşkulu aday tanıtımı mask
Millet İttifakı'ndan coşkulu aday tanıtımı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL