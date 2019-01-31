KOÜ yemekhanesinde fiyatlar değişti

KOÜ'den yapılan açıklamada, öğrenci yemek ücretlerinde bir değişiklik yapılmadığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Öğretim görevlisi 1. geçiş 5.50 TL, 2. ve 3. geçişlerde 7.50 TL
Araştırma görevlisi 1. geçiş 4.00 TL, 2. ve 3. geçiş 7.50 TL.
Memur 1. geçiş 4.00 TL, 2 ve 3. geçiş 7.50 TL.
Öğrenci tüm geçişlerden 2.5 TL.
Burslu öğrenci 1. geçiş ücretsiz, 2. ve 3. geçiş 2.50 TL.
Devlet konservatuvarı (orta lise) tüm geçişlerde 7.50 TL. Misafir geçişler 7.50 TL."
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz