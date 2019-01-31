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KOÜ yemekhanesinde fiyatlar değişti

Kocaeli Üniversitesi’nde (KOÜ) personel yemek ücretlerinde değişiklik yapıldı.

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KOÜ'den yapılan açıklamada, öğrenci yemek ücretlerinde bir değişiklik yapılmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öğretim görevlisi 1. geçiş 5.50 TL, 2. ve 3. geçişlerde 7.50 TL

Araştırma görevlisi 1. geçiş 4.00 TL, 2. ve 3. geçiş 7.50 TL.

Memur 1. geçiş 4.00 TL, 2 ve 3. geçiş 7.50 TL.

Öğrenci tüm geçişlerden 2.5 TL.

Burslu öğrenci 1. geçiş ücretsiz, 2. ve 3. geçiş 2.50 TL.

Devlet konservatuvarı (orta lise) tüm geçişlerde 7.50 TL. Misafir geçişler 7.50 TL."

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