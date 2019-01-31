Sosyal medya fenomeni Reynmen, gerçek adıyla Yusuf Aktaş "Derdim Olsun" şarkısıyla YouTube’da rekor kırdı. Kartepe Kuzuyayla Parkı'nda çekilen klip, ilk 24 saat içerisinde 11 milyonun üzerinde bir izlenme sayısına ulaştı. 25 Ocak’ta yayınlanan klip şu ana kadar 45 milyon kez izlendi. Klip 5 gün içinde 1 milyon 900 bin beğeni aldı. Reynmen’in Youtube’de 3,5 milyon, İnstagram’da ise 4,3 milyon takipçisi bulunuyor.