Sosyal medya fenomeni Reynmen, gerçek adıyla Yusuf Aktaş "Derdim Olsun" şarkısıyla YouTube’da rekor kırdı. Kartepe Kuzuyayla Parkı'nda çekilen klip, ilk 24 saat içerisinde 11 milyonun üzerinde bir izlenme sayısına ulaştı. 25 Ocak’ta yayınlanan klip şu ana kadar 45 milyon kez izlendi. Klip 5 gün içinde 1 milyon 900 bin beğeni aldı. Reynmen’in Youtube’de 3,5 milyon, İnstagram’da ise 4,3 milyon takipçisi bulunuyor.
Bugün 10:07 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 10:14 TSİ
Reynmen'in rekor kıran klibi Kartepe'de çekildi
Sosyal medya fenomeni Reynmen, gerçek adıyla Yusuf Aktaş "Derdim Olsun" şarkısıyla YouTube’da rekor kırdı. Klibi dikkatli izleyenler, klibin Kartepe Kuzuyayla'da çekildiğini fark etti.
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Bugün 10:07 TSİ - Yaşam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz