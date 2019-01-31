Körfez Sanayi Sitesi esnaflarından Otomotest firmasının sahibi Can Dabakoğlu ve Tülay Dabakoğlu’nun kızları, Şebnem Köylüoğlu, Çiğdem Ertürk, Şeminur Dabakoğlu ve Kadri Fabakoğlu’nun kardeşleri, Hasan Hızal’ın eşi, Nazlıcan Hızal ve Emir Alp Hızal’ın anneleri, emekli bankacı Gülfem Dabakoğlu (47) yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak vefat etti. Merhumenin cenazesi bugün (Perşembe) öğle namazını takriben Yahya Kaptan Merkez Camii'nden kaldırılacak.
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Gülfem Dabakoğlu, hayatını kaybetti
İzmit'te yaşayan emekli bankacı Gülfem Dabakoğlu, yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz