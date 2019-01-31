Gülfem Dabakoğlu, hayatını kaybetti

Körfez Sanayi Sitesi esnaflarından Otomotest firmasının sahibi Can Dabakoğlu ve Tülay Dabakoğlu’nun kızları, Şebnem Köylüoğlu, Çiğdem Ertürk, Şeminur Dabakoğlu ve Kadri Fabakoğlu’nun kardeşleri, Hasan Hızal’ın eşi, Nazlıcan Hızal ve Emir Alp Hızal’ın anneleri, emekli bankacı Gülfem Dabakoğlu (47) yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamayarak vefat etti. Merhumenin cenazesi bugün (Perşembe) öğle namazını takriben Yahya Kaptan Merkez Camii'nden kaldırılacak.