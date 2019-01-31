Özer ailesi sıcak yuvasına kavuştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Kandıra Ömerli köyünde çiftçilikle yaşamını sürdürmeye çalışan İhsan ve Nuran Özer çiftinin prefabrik ev taleplerini karşılayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi aileye yeni bir yuva kazandırdı.

“RAHAT BİR ORTAMA KAVUŞTUK”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayatını sürdürmekte zorluklar yaşayan, yaşanabilecek bir evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerinin derdine derman oluyor. Kandıra Ömerli Köyü’nde 5 çocuğu ile birlikte yaşayan Özer ailesi de Büyükşehir Belediyesi’nin prefabrik ev yardımı ile hayata daha sıkı tutundu. Sıcak ve elverişli bir eve kavuşan Öze ailesini Büyükşehir Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mücahit Aslan ziyaret etti.

“YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRDÜNÜZ”

Büyükşehir Belediyesi’nin kendilerinin yüzünü güldürdüğünü kaydeden baba İhsan Özer” “Evimiz zor kış şartlarının etkisiyle çok fazla eskimişti. İçinde yaşanılacak gibi değildi. Büyükşehir Belediyesine başvurumuz sonucu olumlu olunca sağ olsun ekipler yaptıkları incelemeler sonucunda kış şartları daha da artmadan yeni evimize girmemizi sağladı. Çocuklarımız ve biz de daha rahat bir ortama kavuşmuş olduk” dedi.

“KIŞ ŞARTLARI GELMEDEN YERLEŞTİK”

Yeni evine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan İhsan Özer “Gerek Belediye Başkanımızdan gerekse emeği geçen arkadaşlardan Allah razı olsun. Hızlı bir şekilde evimizi tamamlayarak kış şartları ağırlaşmadan evimize taşınmamızı sağladılar. Bizim yanımızda oldular, dertlerimize sardılar.” dedi.

“SİZLERİN YANINDA OLMAK BİZLERİN GÖREVİ”

Büyükşehir Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mücahit Aslan ise ziyarette” Sizleri mutlu görmek bizleri de çok mutlu ediyor. İhtiyaç sahiplerinin yanında olmak bizlerin bir vazifesi. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

NASIL BAŞVURULUR?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sonuna kadar yanında olmaya devam ederek hayatlarını kolaylaştırmak için hizmetlerine devam ediyor. Bu hizmetlerden yararlanmak için ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masasından ve 153 Çağrı Merkezi’nden detaylı bilgi alabiliyor.